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    Oppo Find X9 Ultra, 200 megapiksellik periskop kamerayla gelecek

    Oppo, yeni nesil amiral gemisi modeliyle yeniden gündemde. Henüz Find X8 Ultra’nın heyecanı dinmeden, Find X9 Ultra’nın kamera özellikleri sızıntılarla ortaya çıkmaya başladı.

    Oppo Find X9 Ultra, 200 megapiksellik periskop kamerayla gelecek

    Oppo’nun amiral gemisi modelleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Henüz Find X8 Ultra modeli raflardaki yerini alalı çok kısa bir süre geçmişken, gözler şimdiden Find X9 Ultra’ya çevrilmiş durumda. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu yeni modelin özellikle kamera tarafında dikkat çekici yenilikler getireceğini gösteriyor.

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Find X9 Ultra’nın prototip aşamasında olduğunu ve önceki modele göre ciddi kamera iyileştirmeleri taşıdığını belirtiyor. Cihazın arkasında, büyük sensörlü 200 megapiksel bir ana kamera yer alacak. Bunun yanında 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens, makro destekli 200 megapiksel periskop kamera ve 10 kat optik yakınlaştırma yeteneğine sahip ikinci bir 50 megapiksel “süper periskop” lens bulunacak. Bu yapı, mobil fotoğrafçılıkta iddialı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Teknik tarafta ise model numarası SM8850 olarak belirtiliyor. Bu numara, Qualcomm’un henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine işaret ediyor. Daha önceki söylentiler, Find X9, X9+ ve X9 Pro modellerinin MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle gelebileceğini, Ultra modelin ise farklı bir yol izleyerek daha ileri bir tarihte tanıtılacağını ve Qualcomm’un yeni nesil yonga setini taşıyacağını öne sürüyordu.

    Yeni modelin ekranı da iddialı. 6,82 inç büyüklüğünde düz OLED panel, 2K+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla üst düzey bir görsel deneyim vadedecek. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkması bekleniyor. Bu arayüzün, yılın üçüncü çeyreğinde resmi olarak tanıtılması öngörülüyor.

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    gun 3 gün önce

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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