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    Nothing'in baş tasarımcısı Apple'a geçti, Carl Pei'den yanıt gecikmedi

    iPhone 17 tanıtımı yaklaşırken Apple, Nothing'in baş tasarımcısı Mladen M. Hoyss'u işe aldı. Nothing CEO'su Carl Pei, paylaşımı alıntılayarak Tim Cook'a gönderme yaptı.

    nothing apple ceo göndermeli tebrik mesajı Tam Boyutta Gör
    Nothing’in yazılım kreatif direktörü Mladen M. Hoyss, Apple’ın tasarım ekibine dahil oldu. Nothing'in kurucu ortağı ve CEO'su Carl Pei, Hoyss'u tebrik ederken Apple ile dalga geçme fırsatını kaçırmadı.

    Göndermeli tebrik mesajı

    Hoyss’un “Apple’da yeni başlangıç” gönderisini alıntılayan Pei, X’te şu paylaşımda bulundu: “Tebrikler dostum, seninle gurur duyuyorum! @tim_cook daha fazla ürün yardımına ihtiyacın olursa bana haber ver.” Cook, Pei'nin gönderisine henüz yanıt vermedi.

    Kullanıcı tarafında da ilginç yorumlar vardı; Bir kullanıcı, "Bu, Nothing'in yaptığı işte o kadar iyi olduğunu gösteriyor ki, 4 trilyon dolarlık bir şirket olan Apple, başkalarının yeteneklerini sahiplenmeyi tercih ediyor," diye yazdı.

    Yazılım tasarımcısı olan Hoyss, Nothing'in kullanıcı ve görsel arayüzünü oluşturmada etkili bir isimdi. Nothing'de aşırı rekabetçi akıllı telefon sektöründe kendi nişini oluşturmada önemli bir rol oynadı.

    Carl Pei: Bana ilham veren Apple artık yaratıcı değil!

    Carl Pei, günümüz Apple’ının yaratıcılıktan uzak olduğunu düşünüyor: “Şahsen, gençken Apple'dan çok ilham aldım. İlk iPod, ilk iPhone bu sektörde olmamın nedeni. Geçmişin yaratıcı şirketleri çok büyük ve çok kurumsal hale geldi ve artık çok yaratıcı değiller. Artık genç nesil için ilham verici değiller. Bugünkü Apple, gençliğimdeki Apple'dan çok farklı. Geçen yıl, Apple Intelligence hakkında çok büyük bir hikaye anlattılar. Şimdi, bir yıl sonra, birkaç üretilmiş emojiden çok daha fazlası değil.

    Akıllı telefonun geleceği tek bir uygulama

    Carl Pei, gelecekte (7-10 yıl içerisinde) tek tek uygulamalar kullanmamıza gerek kalmayacağını, telefonun işletim sisteminin ihtiyacımız olan her şeyi yapabilen tek uygulama olacağını düşünüyor ve şu açıklamada bulunuyor: “Bence veri odaklı kişiselleştirmeden sonraki adım otomasyon. Yani sistem sizi, kim olduğunuzu ve ne istediğinizi bilecek. Örneğin; sistem durumunuzu, zamanınızı, yerinizi ve programınızı bilip ne yapmanız gerektiğini önerecek. Şu anda, ne yapmak istediğinizi kendiniz belirleme, ardından akıllı telefonunuzun kilidini açma ve adım adım uygulama sürecinden geçmeniz gerekiyor. Gelecekte, telefonunuz ne yapmak istediğinizi önerecek, ardından bunu sizin için otomatik olarak yapacak.

    Kaynakça https://www.msn.com/en-in/money/technology/apple-recruits-nothing-s-lead-designer-carl-pei-responds-with-sass/ar-AA1FqHOI https://9to5mac.com/2025/05/27/nothing-ceo-says-apple-no-longer-creative-smartphone-future-is-a-single-app/
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