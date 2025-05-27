OnePlus Ace 5 Ultra ve Racing Edition tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

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Tam Boyutta Gör OnePlus, orta seviye Ace 5 serisine iki yeni model daha ekledi. OnePlus Ace 5 Ultra ve Ace 5 Racing Edition isimli telefonlar, Dimensity 9400 serisi işlemciler ve devasa pilleriyle amiral gemisi özellikleri uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor.

OnePlus Ace 5 Ultra özellikleri

Serinin en gelişmiş modeli olan OnePlus Ace 5 Ultra, 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1400 nit tepe parlaklığa sahip uzun 6,83 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek'in en son ve en gelişmiş yonga seti Dimensity 9400+'tan güç alan telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kameradan oluşan çift kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

100W hızlı şarj destekli 6700 mAh kapasiteli silikon karbon bataryaya yer verilen telefon, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkıyor. Telefonun diğer dikkat çekici özellikleri arasında, optik ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, Bluetooth 5.3, WiFi 7 ve stereo hoparlörler yer alıyor.

OnePlus Ace 5 Racing Edition özellikleri

Diğer model olan OnePlus Ace 5 Racing Edition ise daha uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor. Telefon, FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1300 nite kadar tepe parlaklığa sahip 6,77 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor.

Tam Boyutta Gör Dimensity 9400e yonga setinden güç alan telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçeneklerine sahip

Arka kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom sensör bulunurken, önde 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

Bu özelliklerin çoğu Ultra'nın gerisinde kalsa da, batarya tarafında 80W hızlı şarj destekli devasa 7100 mAh pil ile telefon yüksek kullanım ömrü vadediyor. Telefonun diğer özellikleri arasında, optik ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, Bluetooth 5.4, WiFi 7 ve stereo hoparlörler yer alıyor.

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Çin'de satışa sunulan telefonların fiyatları ise şöyle:

OnePlus Ace 5 Ultra fiyatı

12GB + 256GB – 2499 yuan (346 dolar)

16GB + 256GB – 2799 yuan (388 dolar)

12GB + 512GB – 2999 yuan (416 dolar)

16GB + 512GB – 3299 yuan (457 dolar)

16GB + 1TB – 3799 yuan (527 dolar)

OnePlus Ace 5 Racing Edition fiyatı

12GB + 256GB – 1799 yuan (249 dolar)

16GB + 256GB – 2099 yuan (291 dolar)

12GB + 512GB – 2299 yuan (319 dolar)

12GB + 512GB – 2499 yuan (346 dolar)

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OnePlus Ace 5 Ultra ve Racing Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

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