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    Google, TSMC ile işbirliğini 5 sene boyunca sürdürecek

    Google, Tensor G5 işlemcilerinin üretimi için Samsung yerine TSMC'yi tercih etti. Son rapora göre, iki şirket işbirliklerini 5 seneye kadar uzatmak üzere görüşüyor.

    Google, TSMC ile işbirliğini 5 sene boyunca sürdürecek Tam Boyutta Gör
    Tensor G4, muhtemelen Samsung tarafından üretilen Google'ın son yonga seti olacak, çünkü şirket TSMC ile iş birliğine giderek Pixel akıllı telefon ve tablet serisinin rakipleriyle daha iyi rekabet etmesini sağlamayı hedefliyor. Son rapora göre, Google'ın bazı yöneticileri yakın zamanda Tayvan'ı ziyaret etti ve iki firma önümüzdeki 3 ila 5 yıl için anlaşmaya varmak üzere. Google ve TSMC işbirliğiyle üretilecek olan ilk yonga setinin Tensor G5 olması bekleniyor. Yeni işlemcinin 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor.

    Samsung’un hala 3nm GAA verimi konusunda zorluklar yaşaması nedeniyle, Google’ın Tensor G5 sevkiyatlarını beklemesi hem zaman açısından hem de yüksek maliyetler yüzünden sürdürülebilir olmayacaktı. Bu yüzden arama devi, pek çok teknoloji şirketinin yaptığı gibi TSMC’yi yarı iletken üretim ortağı olarak seçme yoluna gidiyor.

    Pixel 10 serisinde yer alacak

    Pixel 10 serisinin muhtemelen 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken, DigiTimes’ın haberine göre Google yöneticileri, TSMC ile olan iş birliğini daha da güçlendirmek ve yaklaşık beş yıllık bir anlaşmayı güvence altına almak için Tayvan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu sözleşme sona erdikten sonra bile, TSMC’nin teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında Google’ın bu anlaşmayı yenilemesi muhtemel görünüyor.

    Nisan ayında, Tayvanlı dökümcünün 2nm teknolojisi için sipariş almaya başladığı bildirilmişti. Bu da şirketin çip üretiminde liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketlerin bu seneki yonga setleri için TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci olan "N3P"yi kullanmaları bekleniyor. Önümüzdeki sene ise 2nm sürecine geçiş yapılması planlanıyor.

    Google her ne kadar bir nesil geride kalsa da, ikinci nesil 3nm sürecinde üretilecek Tensor G5 ile bazı optimizasyonlar sayesinde performans ve verimlilik açısından rakiplerine yaklaşabilir. 

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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