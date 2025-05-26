Google, TSMC ile işbirliğini 5 sene boyunca sürdürecek

Samsung’un hala 3nm GAA verimi konusunda zorluklar yaşaması nedeniyle, Google’ın Tensor G5 sevkiyatlarını beklemesi hem zaman açısından hem de yüksek maliyetler yüzünden sürdürülebilir olmayacaktı. Bu yüzden arama devi, pek çok teknoloji şirketinin yaptığı gibi TSMC’yi yarı iletken üretim ortağı olarak seçme yoluna gidiyor.
Pixel 10 serisinde yer alacak
Pixel 10 serisinin muhtemelen 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken, DigiTimes’ın haberine göre Google yöneticileri, TSMC ile olan iş birliğini daha da güçlendirmek ve yaklaşık beş yıllık bir anlaşmayı güvence altına almak için Tayvan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu sözleşme sona erdikten sonra bile, TSMC’nin teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında Google’ın bu anlaşmayı yenilemesi muhtemel görünüyor.
Nisan ayında, Tayvanlı dökümcünün 2nm teknolojisi için sipariş almaya başladığı bildirilmişti. Bu da şirketin çip üretiminde liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketlerin bu seneki yonga setleri için TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci olan "N3P"yi kullanmaları bekleniyor. Önümüzdeki sene ise 2nm sürecine geçiş yapılması planlanıyor.
Google her ne kadar bir nesil geride kalsa da, ikinci nesil 3nm sürecinde üretilecek Tensor G5 ile bazı optimizasyonlar sayesinde performans ve verimlilik açısından rakiplerine yaklaşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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