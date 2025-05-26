RedMagic, 65W mini GaN şarj adaptörünü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nubia, RedMagic 10S Pro serisiyle birlikte 65W hızlı şarjı destekleyen ufak boyutlu GaN şarj adaptörü tanıttı. RedMagic DAO mini 65 W charger, iki adet USB-C portuna sahip.

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RedMagic DAO mini 65W GaN şarj adaptörü

Tam Boyutta Gör RedMagic DAO mini iki USB-C portuna sahip olmasıyla aynı anda iki cihazı şarj etme imkanı sunuyor. Bir porttan maksimum 45W, diğer porttan 20W güç sağlıyor. Yani bu, akıllı telefonunuzu ve kulaklığınızı ve hatta tabletinizi birlikte şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. QC 3.0, PD 3.0, Apple 2.4, FCP ve SCP gibi popüler şarj protokollerini destekliyor.

RedMagic, 65W DAO mini GaN şarj adaptörünün ortalama bir 70W şarj cihazından %43 daha ufak boyutta olduğunu söylüyor. Ayrıca katlanabilir fişe sahip olmasıyla çantaya vs. rahatça sığıyor. Cyberpunk teması taşıyor; yan tarafta şeffaf bir panel, üstte karbon fiber benzeri bir doku bulunuyor.

65 W RedMagic mini şarj cihazının bir diğer öne çıkan özelliği; normal kontrolcü çiplerinden daha verimli olduğu söylenen GaN çipi. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma ve aşırı şarj koruması gibi birden fazla koruma özelliğini taşıyor.

RedMagic DAO mini 65W şarj cihazı Çin'de 119 CNY (16.5 dolar) fiyat etiketiyle satışta.

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