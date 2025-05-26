RedMagic, 65W mini GaN şarj adaptörünü tanıttı

RedMagic DAO mini 65W GaN şarj adaptörü
RedMagic, 65W DAO mini GaN şarj adaptörünün ortalama bir 70W şarj cihazından %43 daha ufak boyutta olduğunu söylüyor. Ayrıca katlanabilir fişe sahip olmasıyla çantaya vs. rahatça sığıyor. Cyberpunk teması taşıyor; yan tarafta şeffaf bir panel, üstte karbon fiber benzeri bir doku bulunuyor.
65 W RedMagic mini şarj cihazının bir diğer öne çıkan özelliği; normal kontrolcü çiplerinden daha verimli olduğu söylenen GaN çipi. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma ve aşırı şarj koruması gibi birden fazla koruma özelliğini taşıyor.
RedMagic DAO mini 65W şarj cihazı Çin'de 119 CNY (16.5 dolar) fiyat etiketiyle satışta.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/RedMagic-launches-affordable-cyberpunk-themed-65-W-mini-GaN-charger.1024565.0.html https://www.nubia.com/product/s/2915 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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