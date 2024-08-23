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    Pixel 9 ve iPhone 15 karşılaştırması: Hangi akıllı telefon sizin için daha uygun?

    Bir tarafa Android işletim sisteminin en yeni amiral gemisi modeli Google Pixel 9’u, diğer tarafa ise iOS’un güçlü ismi iPhone 15’i koyarsak, sizce hangi taraf daha baskın gelecektir?

    Pixel 9 ve iPhone 15 karşılaştırması

    2024'ün en çok beklenen amiral gemisi akıllı telefonlarından Google Pixel 9 ve Apple’ın amiral gemisi iPhone 15 hızlı bir kıyaslama için karşı karşıya. Her iki cihaz da sadık kullanıcı kitlesine sahip, ancak hangisinin daha iyi bir seçim olduğuna karar vermek için özelliklerini ve performanslarını dikkatlice değerlendirmek gerekiyor.

    Tasarım ve dayanıklılık

    Pixel 9, Gorilla Glass Victus 2 ile korunmuş cam ön ve arka yüzeyleri, alüminyum çerçevesi ile sağlam bir yapı sunuyor. Ayrıca, 1.5 metreye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası bulunuyor. Benzer şekilde, iPhone 15 de seramik kalkan ön yüzeyi, cam arka yüzeyi ve alüminyum çerçevesiyle zarif bir görünüm sunuyor ve IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

    Pixel 9, daha dayanıklı çizilme koruması ile dikkat çekerken, iPhone 15 estetik ve dayanıklılık dengesini seramik kalkan teknolojisi ile sağlıyor. Pixel 9’un 6.3 inç ekranı biraz daha büyük ve kompakt bir kullanım sağlarken, iPhone 15’in 6.1 inç ekranı daha minimal bir form sunuyor.

    Ekran ve yazılım

    Ekran özelliklerinde Pixel 9, OLED teknolojisi ile 120Hz yenileme hızına ve 2700 nite kadar parlaklığa sahip. HDR10+ desteği de sunan bu ekran, özellikle açık havada net bir görüntü sağlıyor. iPhone 15 ise Super Retina XDR OLED ekranıyla, HDR10 ve Dolby Vision desteği sunuyor, ancak maksimum parlaklık seviyesi 2000 nit ile sınırlı. Bu da Pixel 9’u parlaklık açısından bir adım öne çıkarıyor.

    Yazılım cephesinde, Pixel 9 Android 14 ile birlikte geliyor ve Google’ın uzun süreli güncelleme desteği sağlama taahhüdü ile dikkat çekiyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını uzun yıllar boyunca güncel tutabileceği anlamına geliyor. iPhone 15 ise iOS 17 ile birlikte gelirken, Apple’ın güçlü ekosistem entegrasyonu ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor.

    Performans ve batarya

    Pixel 9, Google’ın Tensor G4 çipseti ile güçlü bir performans sunuyor. Bu işlemci, yapay zeka destekli özelliklerde özellikle başarılı, kullanıcılara kişiselleştirilmiş ve akıllı deneyimler sunuyor. iPhone 15 ise A16 Bionic çipi ile sektördeki en hızlı işlemcilerden birine sahip ve üstün performansıyla biliniyor.

    Batarya konusunda, Pixel 9’un 4700mAh bataryası, yoğun kullanımda bile uzun süre dayanabilen bir performans sunuyor. iPhone 15’in ise tahmini 3400mAh kapasiteli bataryası, Apple’ın enerji verimliliği optimizasyonları ile destekleniyor. Şarj konusunda, Pixel 9 daha hızlı kablolu ve kablosuz şarj seçenekleri sunarken, iPhone 15’in MagSafe teknolojisi, kullanıcılara aksesuar uyumluluğu ve şarj kolaylığı sağlıyor.

    Kamera Yetenekleri

    Kamera performansı, birçok kullanıcı için belirleyici bir faktör. Pixel 9, 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş lens ile yüksek çözünürlüklü ve net fotoğraflar çekebiliyor. Google’ın AI destekli özellikleri, fotoğrafların en iyi şekilde görünmesini sağlıyor. iPhone 15 ise 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lensi ile her koşulda dengeli ve doğal fotoğraflar sunuyor. Apple’ın yıllardır süregelen renk doğruluğu ve denge politikası, fotoğrafların tutarlılığını sağlıyor.

    Son Sözler

    Google Pixel 9, daha parlak ekranı, daha uzun batarya ömrü ve yenilikçi kamera özellikleriyle öne çıkarken; iPhone 15, şık tasarımı, güçlü işlemcisi ve Apple ekosistemine entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Hangi cihazın sizin için daha uygun olduğunu belirlemek, bu özelliklerin hangilerinin sizin önceliklerinize uyduğuna bağlı. Hem günlük kullanımda hem de ileri teknoloji gerektiren işlemlerde bu iki cihaz da güçlü seçenekler sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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