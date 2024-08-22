Samsung, Galaxy S24 FE modelinde büyük bir strateji değişikliğine gidiyor

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Samsung, Galaxy S24 FE modeliyle işlemci tercihinde büyük bir değişikliğe gidiyor. Daha önce ABD, Kore ve diğer bazı ülkelerde Snapdragon işlemcileri kullanmayı tercih eden Samsung, bu kez Galaxy S24 FE modelinde Exynos 2400e işlemcisini tercih ederek tüm bölgelerde bu işlemciyi sunma kararı aldı.

S24 FE'de Qualcomm yonga setini göremeyeceğiz

Geekbench testlerinde ortaya çıkan sonuçlar, ABD versiyonu olan SM-S721U modelinin de Exynos 2400e ile geleceğini doğruluyor. Exynos 2400e, Exynos 2400’ün bir varyantı olarak karşımıza çıkıyor; bu varyantta en yüksek performans sunan Cortex-X4 çekirdeğinin hızı 3.2GHz’den 3.11GHz’e düşürülmüş. Bu değişiklikle, cihazın pil ömrünün artırılması hedefleniyor. Bu adım, Samsung’un enerji verimliliğini artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi 1 gün önce eklendi

Kullanıcılar, özellikle ABD'de bu modelin Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisiyle çıkmasını beklerken, Samsung’un Exynos 2400e'yi tercih etmesi, markanın işlemci stratejisi açısından sürpriz bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu tercih, Samsung'un Exynos işlemcilerinin güvenilirliğini artırmak adına attığı önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Galaxy S24 FE’nin yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor ve beklentiler yeni cihazın daha makul bir fiyat seviyesinde olması yönünde. Samsung'un Exynos işlemcilerdeki güç verimliliğini geliştirme çabaları, markanın gelecekteki modellerinde de Exynos işlemcilere olan güveni artırmak için önemli bir faktör olabilir. Özellikle Galaxy S25 modellerinde Exynos 2500 ile daha da güçlendirilmiş bir performans sunulması bekleniyor.

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