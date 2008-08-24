Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plantronics'den Dolby Surround destekli kulaklık; GameCom 777

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
22,8b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Razer'ın Maelstrom modelinden sonra oyunculara yönelik olarak hazırlanan bir diğer kulaklık haberi de Plantronics'den geldi ve firma GameCom 777 adını verdiği yeni kulaklığını duyurdu. Uzun süreli kullanımda sıkıntı oluşturmayacak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde hazırlandığı ifade edilen kulaklığın en dikkat çekici noktası olarak Dolby Surround ses teknolojisine destek vermesi gösterilebilir. Üretici firma Plantronics'in Doly Lab. ile ortak çalışması sonucu hazırlandığı ifade edilen kulaklık, çift kanal stereo sesi 5 kanal çevresel ses olarak işleyebiliyor. Peki Planatronics GameCom 777 bunu nasıl yapıyor? Elimize ulaşan bilgilere göre, ürünün yanında "tak ve kullan" şeklinde hazırlanan ve usb arabirimini destekleyen ses kartı geliyor. Dolby ProLogic II teknolojisini destekleyebilen kart ile çevresel ses desteği sağlanıyor. Gürültü engelleme özelliğine de sahip olan kulaklığın ses kontrolü yanında gelen özel panel üzerinden yapılabiliyor. Mikrofonu da bulunan GameCom 777'nin önümüzdeki hafta içerisinde 99$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drony 9 yıl
Şahsen bu markanın değişik kulaklarını kullanan biri olarak kaliteli işçiliğine ve ne yaparsan yap bozulmayan sesine geçekten hayranım. Plantronics kulaklık konusunda oldukça deneyimli bir firmadır helikopter ve uçaklar için kulaklıklar üretir yanlış hatırlamıyorsam nasa'da da kullanıldı ve hatta Apollo'daki astronotlar bu kulaklığı kullanıyordu. Yanlışım varsa düzeltin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johonwayni 9 yıl
Böyle kulakliklarda ses kalitesi oldukca önemli oldugu gibi mikrofonuda önemli.. Bazi benzer kulakliklarda mikrofon sesi pek doğru almmiyor.. Alsa da konuşan kişinin sesi karşi tarafdan anlaşilmasi zor oluyor.. Umarim bu üründe mikrofon iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alignrogue 9 yıl
kulaklıgı denedim ozellikle css oynarken kulaklık uzerinde zaten ses kartı mevcut idare eder bisey ve 5.1 ses alınmaz dienler bosa yapıor bi sene sonra yorum yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alignrogue 9 yıl
birde arkadaslar bu urun yurtdısında ozel cantası icinde satılıyor burda cantasıyla beraber satan bir site biliyormusunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
METİN ARKADASADİR!! Kulaklıkla surround ses alinamaz demek cahilliktir.mesela basinin arkasinda duran bir hoparlörden gelen sesi arkadan geliyormus gibi hissetmene sebep olan sey belli bir frekansda gelmesidir önden gelen sesde baska bir frekansda gelir eger bu frekanslardaki sesler sana kulaklıktan verilirse sen onlari önden ve arkadan geliyormuş gibi hissedersin anladinmi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 9 0 7 9 yıl
çok iyi oldugunu söylüyorlar bakalım almaya çalışıcam ihtiyacımda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergunaksoy1 9 yıl
Bu kulaklık cok ıyı bır kulaktır hemde fıyatıyla karsılastırıldıgı zaman . kullanıcaklara hayırlı olsun dılıyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH | equ* 9 yıl
Kulaklığı aldım elimde şuan ama daha kullanma fırsatım olmadı
Yarın akşam evde olucam o zaman oyun - film - müzik performansını buraya yazarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metin 11 yıl
bir kulaklık asla çevresel sesi başarı ile vermez, bu konuda en kötü 5+1 in yanından bile geçemez. kandırmacadan başka birşey değil!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
incinerator 11 yıl

Orjinalden alıntı: metin

bir kulaklık asla çevresel sesi başarı ile vermez, bu konuda en kötü 5+1 in yanından bile geçemez. kandırmacadan başka birşey değil!


Katılmıyorum, özellikle dolby headphone teknolojisi kulaklıklar için çok başarılı işler sergiliyorlar. Dolby Headphone 5.1 kayıtları, stereo kulaklıktan 5.1 olarak dinlememizi sağlıyor. İsteyen bu linkteki demoları inceleyebilir: dolby.com/... Ama dolby surround'u bir kulaklıkta kullanmak ne kadar doğrudur bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 11 yıl
Cosonic kullandım.
Başarı ile 5+1 ses veriyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 11 yıl
Orjinalden alıntı: metin

bir kulaklık asla çevresel sesi başarı ile vermez, bu konuda en kötü 5+1 in yanından bile geçemez. kandırmacadan başka birşey değil!


dvd film,müzik gibi şeylerde tabiki 5 1,ama şuda varki sen hiç online bir fps oyununda dsp 500 kullanmamışın, kullansan kulaklığın oyunlarda çok daha güzel ve hassas ses verdiğini anlardın, bende sb xfi plantium ve logitech z5500 var ses konusundada çok seçiciyim,ve böyle bi ses sistemim olduğu halde oyunda dsp 500 takıyorum, oyunlara gelince bu tarz kulaklıkların eline hiç bir ses sistemi su dökemez, tabi gidip piyasadan 8 ytl ye snoppy alırsan o başka

bu kulaklığın en hoşuma giden yönüde usb yi ayıran bi adaptör var, bende x fi var ve dsp 500 sadece usb, artık bundan alıp ses kartına takarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22774 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb, plantronics ve
2 etiket daha Kulaklık gaming
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl OCZ CORE 64GB SATA II SSD video inceleme 11 yıl Glacial GP-AL 650A güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim