Plantronics'den Dolby Surround destekli kulaklık; GameCom 777

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Razer'ın Maelstrom modelinden sonra oyunculara yönelik olarak hazırlanan bir diğer kulaklık haberi de Plantronics'den geldi ve firma GameCom 777 adını verdiği yeni kulaklığını duyurdu. Uzun süreli kullanımda sıkıntı oluşturmayacak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde hazırlandığı ifade edilen kulaklığın en dikkat çekici noktası olarak Dolby Surround ses teknolojisine destek vermesi gösterilebilir. Üretici firma Plantronics'in Doly Lab. ile ortak çalışması sonucu hazırlandığı ifade edilen kulaklık, çift kanal stereo sesi 5 kanal çevresel ses olarak işleyebiliyor. Peki Planatronics GameCom 777 bunu nasıl yapıyor? Elimize ulaşan bilgilere göre, ürünün yanında "tak ve kullan" şeklinde hazırlanan ve usb arabirimini destekleyen ses kartı geliyor. Dolby ProLogic II teknolojisini destekleyebilen kart ile çevresel ses desteği sağlanıyor. Gürültü engelleme özelliğine de sahip olan kulaklığın ses kontrolü yanında gelen özel panel üzerinden yapılabiliyor. Mikrofonu da bulunan GameCom 777'nin önümüzdeki hafta içerisinde 99$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
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Katılmıyorum, özellikle dolby headphone teknolojisi kulaklıklar için çok başarılı işler sergiliyorlar. Dolby Headphone 5.1 kayıtları, stereo kulaklıktan 5.1 olarak dinlememizi sağlıyor. İsteyen bu linkteki demoları inceleyebilir: dolby.com/... Ama dolby surround'u bir kulaklıkta kullanmak ne kadar doğrudur bilemem.
Başarı ile 5+1 ses veriyordu.
dvd film,müzik gibi şeylerde tabiki 5 1,ama şuda varki sen hiç online bir fps oyununda dsp 500 kullanmamışın, kullansan kulaklığın oyunlarda çok daha güzel ve hassas ses verdiğini anlardın, bende sb xfi plantium ve logitech z5500 var ses konusundada çok seçiciyim,ve böyle bi ses sistemim olduğu halde oyunda dsp 500 takıyorum, oyunlara gelince bu tarz kulaklıkların eline hiç bir ses sistemi su dökemez, tabi gidip piyasadan 8 ytl ye snoppy alırsan o başka
bu kulaklığın en hoşuma giden yönüde usb yi ayıran bi adaptör var, bende x fi var ve dsp 500 sadece usb, artık bundan alıp ses kartına takarım