Plantronics'den Dolby Surround destekli kulaklık; GameCom 777

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Razer'ın Maelstrom modelinden sonra oyunculara yönelik olarak hazırlanan bir diğer kulaklık haberi de Plantronics'den geldi ve firma GameCom 777 adını verdiği yeni kulaklığını duyurdu. Uzun süreli kullanımda sıkıntı oluşturmayacak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde hazırlandığı ifade edilen kulaklığın en dikkat çekici noktası olarak Dolby Surround ses teknolojisine destek vermesi gösterilebilir. Üretici firma Plantronics'in Doly Lab. ile ortak çalışması sonucu hazırlandığı ifade edilen kulaklık, çift kanal stereo sesi 5 kanal çevresel ses olarak işleyebiliyor. Peki Planatronics GameCom 777 bunu nasıl yapıyor? Elimize ulaşan bilgilere göre, ürünün yanında "tak ve kullan" şeklinde hazırlanan ve usb arabirimini destekleyen ses kartı geliyor. Dolby ProLogic II teknolojisini destekleyebilen kart ile çevresel ses desteği sağlanıyor. Gürültü engelleme özelliğine de sahip olan kulaklığın ses kontrolü yanında gelen özel panel üzerinden yapılabiliyor. Mikrofonu da bulunan GameCom 777'nin önümüzdeki hafta içerisinde 99$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.