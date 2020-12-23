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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor

    1 Ocak 2021'den itibaren açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların sunulması zorunlu oldu.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    1,9b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor

    Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan beri plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi yasaklandı. Poşetler 25 kuruş karşılığında ücretli olarak satılıyor. Gıda ambalajı ve manav reyonu gibi bazı istisnalar var.

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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşet yasağında yeni düzenleme yaptı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yapılan değişikliğe göre açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri"

    1 Temmuz 2021’den itibaren üretilecek poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanılacak.  Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.

    Ayrıca yeni yılda poşet ücretlerine zam yapılmayacak. Standart poşletler, vergiler dahil 25 kuruş olarak ücretlendirilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    labtek38 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    “25 kuruş karşılığı ücretsiz satılıyor” nasıl bir ifade bozukluğu?
    Yanıtla +43
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    cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer de ağaçlar yok olacak
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    wehrmacht (- -) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Kaç ağaç diktin?
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamza5806 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cevre icin poseti parali yapan ama evrubadan surekli cop satin alip dogasini mahfeden ulke hangisidir



    https://www.youtube.com/watch?v=3Aeqt1OCRjE&feature=youtu.be
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    mhasturk (Mustafa H.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğru bir hareket, hatta çok geç kalınmadan plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanması lazım, geri dönüştürülemeyen ürünler kullanılmamalı.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnternet alışverişlerinde de poşet parası zorunlu oldu beyler artık internetten bişe alırken bide poşet parası ödeyecegiz
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    Vanished Man 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp işi hikaye. Bir kere sokakta gördüğünüz karton toplayıcılar şişe, plastik ayırıp topluyor. Herşeyi ayırıyorlar. Çöplükte tekrar ayrılıyormuş onu da satın alan hurdacılar var.
    25 kuruşluk torba devletin para koparmasından başka birşey değil. Parayla aldığımız çöp poşetleri sanki çok çevreci.
    Marketlerde ayrı pislik. 500 liralık alışveriş yapsan 25 kuruşluk torbayı ücretsiz vermiyor bizden olsun demiyor. 20 kuruşluk maskeyi de vermiyorlar.
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    FreeRun 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    25 kuruşa satılan poşetler doğada geri dönüştürülemiyor ne anladım bu işten şimdi.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorum yazanlardan bu değişikliklerin gerçekten çevre için olduğunu sananlar var. Gerçekten çevre ile ilgili olsa bugün piyasada 12 ay içinde doğada kaybolabilen özel poşetler var marketlere bunlar zorunlu tutulurdu , bir diğeri ise hiç birimiz bu poşetleri eve getirip içini boşaltıp çöpe atmıyoruz ya kendisi çöp poşeti oluyor yada içine birşeyler koyuyoruz. ABD deki kese kağıdı örneğini veren olmuş,ABD ve AB kişi başı çöp üretiminde dünya birincisi ,yani özellikle ABD çevre korumada örnek alınacak son ülke.



    Bizim ülkemizde zorunlu olması gereken şeyler Japonya'daki gibi metal , cam , gıda gibi atıkların kesinlikle birbirinden ayrıştırılması gerektiği.



    Gerekirse her çöpü gören kamera koyacaksın büyük cezalar keseceksin çay çöpü ile pili birlikte atmayacak o adam.



    Sadece gıda ve peyzaj atıkları ile oluşturacağımız gübre ülke bin tarımsal kalkınmasını karşılar.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    nuksws_99 (dasasd ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) .PanxeR.
    hala sifonlarda temiz su kullanılıyor dostum, ne çevresi :D gri su kullananlar %5 bile degildir.
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    lterlemez 5 sa. ( Mesaj Silindi ) .PanxeR.
    Bırakın, çöp torbası üretiliyor. Onlar ne olacak, onlar da plastik...
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    Pi (3.14159265359 ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu poşet mevzusunda yanlış mı düşünüyorum bilmem. En başından beri bana saçma geliyor bu mevzu. Marketten aldığımız poşetleri işimiz bitince çöpe mi atıyoruz sanki? Var mı böyle yapan? O poşetleri biriktirip lazım olunca kullanıyoruz. Çöp torbası oluyor veya içine bir şey koyup kullanıyorsun yine. Ta ki kullanılmaz olana kadar. Eve market poşeti girmeyeceginden gidip poşet alıp kullanıyor adam hususi. Ee? Ne oldu şimdi? Ne bileyim böyle işte.
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    veteriner69 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nedir? : "satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak"
    Nerede ücretsiz?
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    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Artizt (Mert ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    O cümlede kastedilen poşetler sebze-meyve reyonundaki ufak poşetler.
    Yanıtla +3
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    Cem (Cem Kaya) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerikan film ve dizilerinde görürdüm hep, market alışverişini kese kağıdında taşırlardı, hatta kulpu olmadığından kucakta taşırlardı. Belki 20-30 senelik film dizi bunlar. Adamlar ne kadar zaman önce geçmiş. Güzel bir uygulama diyecem ama yukarıda arkadaş yazmış, bu seferde kağıt israfı olacak. Bir bakıma haklı.
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    kazuya58 (sinan polat) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    0 ambalajla alışveriş mümkün olmadığına göre çevreye en az zarar vereni kullanmak gerek.
    Karton ambalaj plastiğe göre daha iyi bir seçenek.

    Plastik poşetlerin fiyatınıda 50kuruş yapsalar 10 numara olur.
    Bez torba kullanın.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1928 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    torba, plastik poşet ve
    5 etiket daha karton ambalaj karton torba poşet yasağı Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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