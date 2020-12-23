Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor

Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan beri plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi yasaklandı. Poşetler 25 kuruş karşılığında ücretli olarak satılıyor. Gıda ambalajı ve manav reyonu gibi bazı istisnalar var.İlginizi Çekebilir Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşet yasağında yeni düzenleme yaptı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yapılan değişikliğe göre açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri"
1 Temmuz 2021’den itibaren üretilecek poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanılacak. Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.
Ayrıca yeni yılda poşet ücretlerine zam yapılmayacak. Standart poşletler, vergiler dahil 25 kuruş olarak ücretlendirilecek.
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25 kuruşluk torba devletin para koparmasından başka birşey değil. Parayla aldığımız çöp poşetleri sanki çok çevreci.
Marketlerde ayrı pislik. 500 liralık alışveriş yapsan 25 kuruşluk torbayı ücretsiz vermiyor bizden olsun demiyor. 20 kuruşluk maskeyi de vermiyorlar.
Bizim ülkemizde zorunlu olması gereken şeyler Japonya'daki gibi metal , cam , gıda gibi atıkların kesinlikle birbirinden ayrıştırılması gerektiği.
Gerekirse her çöpü gören kamera koyacaksın büyük cezalar keseceksin çay çöpü ile pili birlikte atmayacak o adam.
Sadece gıda ve peyzaj atıkları ile oluşturacağımız gübre ülke bin tarımsal kalkınmasını karşılar.
Nerede ücretsiz?
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Karton ambalaj plastiğe göre daha iyi bir seçenek.
Plastik poşetlerin fiyatınıda 50kuruş yapsalar 10 numara olur.
Bez torba kullanın.
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