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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri

    Türkiye'de konsol oyunculuğu olmak epey pahalı patlıyor. Picodi'nin araştırmasına göre yeni nesil oyun konsolları, yurt dışında daha ucuza satılıyor. Yeni nesil konsollar hangi ülkede ne kadar?
    12 sa.
    3,1b
    17
    40
    Oyun Konsolları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    23

    Ülkemizde oyun konsollarına gümrük vergisi uygulandığı için yeni nesil konsollar, eski nesile göre epey pahalı fiyattan ülkemize giriş yaptı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, yeni nesil konsolun en pahalı olduğu ülkelerden biri.

    Picodi.com araştırma ekibi, yeni nesil konsolların dünya genelindeki fiyatını kıyasladı. Yeni nesil konsolların tepe modeli olan PlayStation 5’in disk girişli standart versiyonu ve Xbox Series X’in fiyatı incelendi. Araştırma 34 farklı ülkede Microsoft ve Sony’nin resmi satış fiyatlarına göre yapıldı.

    Türkiye’de PlayStation 5 ve Xbox Series X modelleri 8300 TL’ye satılıyor. Microsoft’un düşük donanımlı yeni nesil konsolu Xbox Series S ise 5399 TL’ye satılıyor. Bu model, araştırmaya dahil edilmemiş.

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    Türkiye, 34 ülke arasından PlayStation 5’in en pahalı olduğu 5. ülke konumunda. Xbox Series X’in ise en pahalı olduğu 2. ülkeyiz.

    Her iki konsol da en ucuz Kanada’da satılıyor. Kanada’da PS5 3860 TL’ye, Xbox Series X 3680 TL’ye satılıyor. PS5’in en pahalı olduğu ülke, 11090 TL’lik fiyatla Ukrayna. Xbox Series X’in en pahalı olduğu ülke 10140 TL’lik fiyat etiketiyle Arjantin.

    Konsollarda online oyun oynamak için PS Plus veya Xbox Live Gold servisine abone olmak gerekiyor. Picodi, 1 yıllık abonelik masrafını da karşılaştırdı. Türkiye 12 aylık PS Plus aboneliğinin ve 4x3 aylık (12 ay) Xbox Live Gold aboneliğinin en ucuz olduğu ülke.

    Konsol fiyatı ve 1 yıllık dijital servis aboneliğini birleştirdiğimizde Türkiye’de PlayStation konsolunu kullanmak için 8480 TL, Xbox Series X kullanmak için 8600 TL’lik bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. Aşağıdaki fotoğraftan da göreceğiniz üzere Türkiye, pahalı ülkeler arasında yer alıyor. En ucuz ülke ise Kanada.

    Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri
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    https://www.picodi.com/tr/ensonkacaolur/oyuncu-olmanin-pahasi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    encuni (mesut karas) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bakalım tayyip vergisi uzatılacakmı
    3 Yanıt Yanıtla +66
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    Spider_hip (Doğan Eray) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık, bizden 6 kat fazla kazanıp 2 kat ucuza alabiliyorlar.
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    encuni (mesut karas) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Ersin ÇAKI
    arjantinde aylık asgari maaş 180 dolar civarı Türkiyede ise 270 dolar civarı buna ragmen arjantine pahalılıkda yakınız .) savunacagız diye kendinizi burda rezil kepaze etmeyin. 499 dolara ülkeye giren bir ürün 1100 dolara cıkıyorsa yukarda yazdıgım yazı dogrudur.
    arjantinde aylık asgari maaş 180 dolar civarı Türkiyede ise 270 dolar civarı buna ragmen arjantine pahalılıkda yakınız .) savunacagız diye kendinizi burda rezil...
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahaber misiniz ? Kur'a göre çevirmişler birde bunun aslı nedir biliyor musun şeker kardeşim; her ülkenin asgari ücretine göre kaç ayda/haftada alabildigine göre kiyaslarsın o zaman ne kadar ucuz ne kadar pahali anlariz sanki listedeki her ülkeye gidip alıp gelebilecekmişiz gibi
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    tobepeople 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşte sosyal medya böyle bir şey; birisi kuyuya taş atar , herkes inanır(youtube'da tonla video ve forumda da bu konu hakkında ayrıca bir konu var ne kadar ucuz olduğu ile alakalı) ;
    Oysa ki en ucuz olduğu ülke Ukrayna,hatta 2 tane alıyorlar bahsi geçen paraya orada üzerine de para kalıyor adamlara!
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    zack06 (Bozuk Analog) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji siteleri ve DH dahil olmak üzere bir kere bile olsun oyun ya da oyun konsollarının pahalı olmasıyla birlikte bugüne kadar hiçbir şekilde oyuncunun ve teknoloji seven insanların yanında olmamıştır ve desteklememiştir.



    Bunun nedeni çok açık firmalardan gelen ücretsiz konsollar , oyunlar , telefonlar ve daha fazlası. Eee böyle bir yerde hiçbir şey ucuz olmaz zaten beklenemez de.



    Teknoloji siteleri bir olup protesto edilse (dışarı çıkıp pankart açmak anlamında değil) imza toplanıp yetkili yerlerle görüşülerek teknoloji kimliği adı altında belki bir şeyler olur olabilir de ama elini taşın altına koyan kimse yok çünkü dediğim gibi bedava alınca her şeyi kim takar ki seni.
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    antique (el turko ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    dünya genelinde ayvayı yemiş ülkeler listesi de diyebiliriz ✌️😎
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    redoracle (yıldırım coolboy) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millete kuru ekmeği yeterli görenler ve destekçileri oldukça konsol,cep telefonu vs bizim neyimize zaten.
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    bolanka (fatih ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücretli 71 gün çalışırsa bir ps5 alabiliyor. O da hiç yemezse : https://www.appleuzmani.net/asgari-ucretli-ps5-alabilir-mi-kac-gun-calismali/
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    Askaparta 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsolun üstünde tv var ama oyun konsolu yok. Konsolu, tv'yi, konsol içindeki çeyizleri satarsak bile oyun konsolu alamıyorum. En iyisi, konsolun bir çekmecesini altınla doldurmak. Neyse. Konsol, oyun konsolunu kon sene daha bekleyecek.
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    Sheva24 (omer ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ukraynada hata olmali konsolun en ucuz oldugu avrupa ulkesi bile olabilirken en pahali demisler ilginç
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    bboyy (Mustafa Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hak Eden Bir Toplum İçin Problem Degil
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    kingodisco09 (kingo disco) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arastırmayı nası yapıyolar . Ukraynada konsol neredeyse en ucuz. 16800 ve 13500 grivna. Hesapladıgında 13500 grivna 3641₺.
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    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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