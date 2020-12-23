Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri

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Ülkemizde oyun konsollarına gümrük vergisi uygulandığı için yeni nesil konsollar, eski nesile göre epey pahalı fiyattan ülkemize giriş yaptı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, yeni nesil konsolun en pahalı olduğu ülkelerden biri.

Picodi.com araştırma ekibi, yeni nesil konsolların dünya genelindeki fiyatını kıyasladı. Yeni nesil konsolların tepe modeli olan PlayStation 5’in disk girişli standart versiyonu ve Xbox Series X’in fiyatı incelendi. Araştırma 34 farklı ülkede Microsoft ve Sony’nin resmi satış fiyatlarına göre yapıldı.

Türkiye’de PlayStation 5 ve Xbox Series X modelleri 8300 TL’ye satılıyor. Microsoft’un düşük donanımlı yeni nesil konsolu Xbox Series S ise 5399 TL’ye satılıyor. Bu model, araştırmaya dahil edilmemiş.

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Türkiye, 34 ülke arasından PlayStation 5’in en pahalı olduğu 5. ülke konumunda. Xbox Series X’in ise en pahalı olduğu 2. ülkeyiz.

Her iki konsol da en ucuz Kanada’da satılıyor. Kanada’da PS5 3860 TL’ye, Xbox Series X 3680 TL’ye satılıyor. PS5’in en pahalı olduğu ülke, 11090 TL’lik fiyatla Ukrayna. Xbox Series X’in en pahalı olduğu ülke 10140 TL’lik fiyat etiketiyle Arjantin.

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Konsollarda online oyun oynamak için PS Plus veya Xbox Live Gold servisine abone olmak gerekiyor. Picodi, 1 yıllık abonelik masrafını da karşılaştırdı. Türkiye 12 aylık PS Plus aboneliğinin ve 4x3 aylık (12 ay) Xbox Live Gold aboneliğinin en ucuz olduğu ülke.

Konsol fiyatı ve 1 yıllık dijital servis aboneliğini birleştirdiğimizde Türkiye’de PlayStation konsolunu kullanmak için 8480 TL, Xbox Series X kullanmak için 8600 TL’lik bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. Aşağıdaki fotoğraftan da göreceğiniz üzere Türkiye, pahalı ülkeler arasında yer alıyor. En ucuz ülke ise Kanada.

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https://www.picodi.com/tr/ensonkacaolur/oyuncu-olmanin-pahasi

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