Plextor, 20x hızında kayıt yapabilen iki yeni DVD yazıcı hazırladı

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Yüksek performnslı optik sürücüleriyle tanınan Plextor, iki yeni dahili DVD yazıcısını kullanıma sunuyor. Firmanın PX-860SA ve PX-860A kod adlarını taşıyan yeni yazıcılarından PX-860SA SATA, PX-860A modeliyle IDE arabirimini destekliyor.

Dahili bellek kapasiteleri 2MB olarak belirlenen DVD yazıcıların Siyah ve Beyaz çerçevelerle geldiği belirtilirken yazma hızlarının DVD+R/-R medyalar için 20x, DVD+R/-R DL ve DVD-RAM medyalar için 12x, DVD+RW'ler için 8x, DVD-R'ler için 6x, CD-R medyalar için 40x ve CD-RW'ler için 32x olduğu belirtildi.

Kutu içeriğine Nero Express 7 Essentials yazılımının eklendiği PX-860SA ve PX-860A modellerinin Avrupa satışına Nisan ayı içerisinde başlanacak.

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