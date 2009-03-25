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Plextor, 20x hızında kayıt yapabilen iki yeni DVD yazıcı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor, 20x hızında kayıt yapabilen iki yeni DVD yazıcı hazırladı
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Yüksek performnslı optik sürücüleriyle tanınan Plextor, iki yeni dahili DVD yazıcısını kullanıma sunuyor. Firmanın PX-860SA ve PX-860A kod adlarını taşıyan yeni yazıcılarından PX-860SA SATA, PX-860A modeliyle IDE arabirimini destekliyor.

Dahili bellek kapasiteleri 2MB olarak belirlenen DVD yazıcıların Siyah ve Beyaz çerçevelerle geldiği belirtilirken yazma hızlarının DVD+R/-R medyalar için 20x, DVD+R/-R DL ve DVD-RAM medyalar için 12x, DVD+RW'ler için 8x, DVD-R'ler için 6x, CD-R medyalar için 40x ve CD-RW'ler için 32x olduğu belirtildi.

Kutu içeriğine Nero Express 7 Essentials yazılımının eklendiği PX-860SA ve PX-860A modellerinin Avrupa satışına Nisan ayı içerisinde başlanacak.

Plextor, 20x hızında kayıt yapabilen iki yeni DVD yazıcı hazırladı
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albani 9 yıl
Plextorun sadece "İsmi" kaldı!
Bende 2 senedir PX-800A kullanıyorum(IDE)
2 Senede 3.cihazı kullanıyorum,çünkü ilk ikisi kısa sürede arızalandılar!!!ancak Dist.firması Mikrobeta(Ankara)anında sıfırı ile değiştiriyor(sanırım o kadar pahalı olunca!!!)
Yazma-Okumada çok başarılı vede hızlı v.s ama "çok sesli" bendeki ilk aldığım ise tam tersine müthiş sessiz iken diğer gelen 2 sıfır cihazlar tam aksine felaket sesli çıktılar!!üstelik
bu defa çok fazla medya seçiyor!!!
Allahtan elimde birde yedek ASUS(DRW2014L1T modeli-SATA) var ve bugüne kadar 10/12 tane DVDWriter kullandım,bu ASUS en iyisi çıktı!!ayrıca çok sessiz!
++
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gordon01 10 yıl
20x de yazlıabilen dvd medya var mı?
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ugurmurat360x 10 yıl

Orjinalden alıntı: gordon01

20x de yazlıabilen dvd medya var mı?
20X yazabilen medya yok fakat eğerki yanılmıyorsam bu alet 16x medyayı 20x olarak kullanabiliyor.
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sertacaygun 10 yıl
Bu tip ortamlarda en güzel örneğin CD'ler olduğunu düşünüyorum. 52X bir sürü ortam ve ortam yazıcısı bulunmakta. Ama hiç birisii direk 52X ile başlamıyor. Sonlara doğru yaklaşıyor ya da yaklaşamıyor...
DVD'ler de aynı şekilde... Zaten; DVD yazıcı alacak olursam LG'nin ya da ASUS'un IDE bağlantılısını alıp, boşta SATA bırakırım gibime geliyor yeni sistemimde. IDE yuvalarını iki adet DVD yazıcı alıp öyle doldururum. Boştaki SATA yuvalarımla da mutlu mutlu yaşarım dizüstü yerine masaüstü alırsam :) .
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Plextor bu sektörden çekilmemiş miydi ?
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RoyalForce 10 yıl
nerde satılıyor bunlar
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