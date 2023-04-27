Poco F5 ve F5 Pro için tarih verildi: Kralın Dönüşü'ne hazır mısınız?

Tam Boyutta Gör Poco markası sosyal medya hesabı aracılığıyla 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı. Çinli şirket Poco F5 ve F5 Pro modellerini 9 Mayıs 2023 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.

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Dolayısıyla Poco'nun 2023 model amiral gemisi katilleriyle resmi olarak tanışmamıza iki haftadan az bir süre kaldı. Etkinliğin sloganının "Kralın Dönüşü" olması, bu yılın en iyi akıllı telefonlardan ikisi ile karşılaşacağımızı gösteriyor.

İlk görüntü de geldi

Poco Twitter'da sadece yeni Poco F5 ve F5 Pro'yu ne zaman tanıtacağını açıklamakla kalmadı aynı zamanda temel modelin ilk resmi görüntüsünü de paylaştı. Yayınlanan görsel cihazın üçlü arka kamera sistemine (64 MP + 8 MP + 2 MP) odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Poco F5'in Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran içereceğine yönelik bilgiler var. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan da bahsediliyor.

Poco F5 Pro'ya gelince, şirket son zamanlarda bu model hakkında hiçbir şey açıklamadı. Ancak, Redmi K60'ın uluslararası versiyonu olacağını biliyoruz. Bu da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle geleceğine işaret ediyor. Doğru mu değil mi yakında öğreneceğiz.

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Poco F5 ve F5 Pro için tarih verildi: Kralın Dönüşü'ne hazır olun