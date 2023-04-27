Poco F5 ve F5 Pro için tarih verildi: Kralın Dönüşü'ne hazır mısınız?

Dolayısıyla Poco'nun 2023 model amiral gemisi katilleriyle resmi olarak tanışmamıza iki haftadan az bir süre kaldı. Etkinliğin sloganının "Kralın Dönüşü" olması, bu yılın en iyi akıllı telefonlardan ikisi ile karşılaşacağımızı gösteriyor.
İlk görüntü de geldi
Poco Twitter'da sadece yeni Poco F5 ve F5 Pro'yu ne zaman tanıtacağını açıklamakla kalmadı aynı zamanda temel modelin ilk resmi görüntüsünü de paylaştı. Yayınlanan görsel cihazın üçlü arka kamera sistemine (64 MP + 8 MP + 2 MP) odaklanıyor.
Poco F5 Pro'ya gelince, şirket son zamanlarda bu model hakkında hiçbir şey açıklamadı. Ancak, Redmi K60'ın uluslararası versiyonu olacağını biliyoruz. Bu da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle geleceğine işaret ediyor. Doğru mu değil mi yakında öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”