Bütçe dostu Redmi 12 geliyor: İşte netleşen özellikleri

Redmi 12, IMEI veritabanında 23053RN02L model numarasıyla listeleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 23053RN02Y model numaralı başka bir versiyonu FCC web sitesinde görüldü. Redmi 12'nin kutudan MIUI 14 yüklü şekilde çıkacağı bildriliyor.
Redmi 12 hakkında bilinenler
Buna ek olarak FCC belgeleri akıllı telefonun MDY-12-EA model numaralı bir şarj adaptörü ve 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Cihaz en az 5.000 mAh'lik pil içerecek. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar, daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)