Tam Boyutta Gör Xiaomi daha önce Redmi A1 ve A2'nin yanı sıra Redmi 12C akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Redmi 12 isimli yeni bir bütçe dostu model çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz kısa süre önce FCC ve IMEI web sitelerinde görüldü.

Oyun diske sığmadı: Star Wars Jedi: Survivor indirme gerektirecek 14 sa. önce eklendi

Redmi 12, IMEI veritabanında 23053RN02L model numarasıyla listeleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 23053RN02Y model numaralı başka bir versiyonu FCC web sitesinde görüldü. Redmi 12'nin kutudan MIUI 14 yüklü şekilde çıkacağı bildriliyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi 12 hakkında bilinenler

Buna ek olarak FCC belgeleri akıllı telefonun MDY-12-EA model numaralı bir şarj adaptörü ve 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Cihaz en az 5.000 mAh'lik pil içerecek. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar, daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bütçe dostu Redmi 12 geliyor: İşte netleşen özellikleri