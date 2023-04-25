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    Anlık Bildirim

    Bütçe dostu Redmi 12 geliyor: İşte netleşen özellikleri

    Xiaomi'nin yakında uygun fiyatlı Redmi 12'yi piyasaya süreceği bildiriliyor. FCC ve IMEI veritabanlarında listelenen cihazın temel özellikleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.
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    Bütçe dostu Redmi 12 geliyor: İşte netleşen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi daha önce Redmi A1 ve A2'nin yanı sıra Redmi 12C akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Redmi 12 isimli yeni bir bütçe dostu model çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz kısa süre önce FCC ve IMEI web sitelerinde görüldü.

    Redmi 12, IMEI veritabanında 23053RN02L model numarasıyla listeleniyor. Ayrıca akıllı telefonun 23053RN02Y model numaralı başka bir versiyonu FCC web sitesinde görüldü. Redmi 12'nin kutudan MIUI 14 yüklü şekilde çıkacağı bildriliyor.

    Bütçe dostu Redmi 12 geliyor: İşte netleşen özellikleri Tam Boyutta Gör

    Redmi 12 hakkında bilinenler

    Buna ek olarak FCC belgeleri akıllı telefonun MDY-12-EA model numaralı bir şarj adaptörü ve 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Cihaz en az 5.000 mAh'lik pil içerecek. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar, daha fazlası için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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