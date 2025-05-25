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    200MP AI kameralı Honor 400 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefonları Honor 400 ve Honor 400 Pro'yu tanıttı. Honor 400 serisi, yapay zekayı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla özel olarak tasarlanmış.

    Honor 400 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor 90 ve 90 Pro, 200MP kamerayla gelen serideki ilk modellerdi ancak daha sonra şirket birkaç nesil boyunca yüksek çözünürlüklü sensörler kullanmadı. Şimdi, Honor 400 serisiyle 200 MP kameraya geri dönüldü. Honor 400 ve Honor 400 Pro, yapay zeka destekli görüntüleme ve yaratıcı özelliklere odaklanıyor.

    Honor 400 serisi neler sunuyor?

    Honor 400 telefonlar ekran, işlemci, batarya, yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor 400, 6.5 inç düz OLED ekrana sahip. Ekran, 1264×2736 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parkalık, 3840 Hz PWM karartma sağlıyor. Honor 400 Pro modeli, daha büyük (6.7 inç) ve daha yüksek çözünürlüklü (2800x1280) ekrana sahip ve ekranın dört tarafı kavisli geliyor. Pro modelde de ekran 120 Hz ve maksimum 5000 nit parlaklığa ulaşıyor.

    Honor 400, Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle gelirken, Honor 400 Pro, daha güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi kullanıyor. Her iki model de 12GB RAM 512GB’a kadar depolamayla geliyor.

    Honor 400 serisi, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 üzerinde çalışıyor ve 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi alacak. Telefonlar, yapay zeka özeti, yapay zeka altyazı, Magic Portal ve Deepfake algılama gibi çeşitli YZ özellikleriyle geliyor. Google’ın Gemini asistanı da entegre ve bağlamsal yardım ve üretkenlik araçları sunuyor.

    Honor 400 serisi, 1/1,4 inç sensör, f/1,9 diyafram, OIS ve EIS desteğine sahip 200MP ana kameraya sahip. 112 derece görüş alanı ve makro çekim sunan 12MP ultra geniş kamera mevcut. Honor 400 Pro modelinde Sony IMX856 sensörünü kullanan 3x optik zoom yapabilen ek 50MP telefoto kamera bulunuyor. Önde, her iki telefonda da 4K video kaydı yapabilen 50MP kamera var. Kamera sistemi, AI Eraser, AI Outpainting, AI Remove Reflection ve Google Cloud’un Veo modeli tarafından desteklenen görüntü-video oluşturma gibi gelişmiş YZ özelliklerini destekliyor.

    Honor, iki telefonda da 5300mAh silikon-karbon batarya kullanmış. Yalnız, şarj hızları farklı; Honor 400, 66W kablolu hızlı şarjı destekliyor ve 15 dakikada %44'e ulaşıyor. Honor 400 Pro ise, 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekliyor. Honor'a göre pil 1200 şarj döngüsü için derecelendirilmiş ve dört yıl sonra kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyacak.

    İki model arasındaki diğer farklılıklar şunlar; Honor 400, 7.3 mm kalınlığında, 184 g ağırlığında ve IP65 sertifikasına sahip. Honor 400 Pro modeli aynı kapasitede bataryaya sahip olmasına rağmen biraz daha kalın (8.1 mm) ve biraz daha ağır (205 g). Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olmakla birlikte Wi-Fi 7'yi destekliyor.

    Honor 400 fiyatı ne kadar?

    Honor 400, 541 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bellek ve depolama alanına göre Honor 400 ve Honor 400 Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    • Honor 400 8GB + 256: 541 dolar
    • Honor 400 8GB + 512GB: 609 dolar
    • Honor 400 Pro 12GB + 512GB: 948 dolar

    Honor 400 serisi, 22 Mayıs'tan itibaren İngiltere'de ve birçok Avrupa ülkesinde satışa çıkacak. Honor 400, Desert Gold, Lunar Grey ve Midnight Black renk seçenekleriyle satılırken, Honor 400 Pro'da Desert Gold renk seçeneği bulunmuyor.

    Honor 400 özellikleri

    Honor 400 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5300 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.4
    • Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
    • Boyut ve ağırlık: 156.5 x 74.6 x 7.3 mm, 184 g

    Honor 400 Pro özellikleri

    Honor 400 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5300 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 802.11be, Bluetooth 5.4
    • Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
    • Boyut ve ağırlık: 160.8 x 76.1 x 8.1 mm, 205 g

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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