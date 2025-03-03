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    Bu fiyata yok satar: POCO M7 5G tanıtıldı

    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, uygun fiyatlı telefonu POCO M7 modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 120Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen POCO M7 özellikleri ve fiyatı... 
    POCO M7 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren POCO, yeni akıllı telefonu POCO M7 5G modelini duyurdu. Günlük kullanım için yeterli özellikleri ve uygun fiyatıyla öne çıkan cihaz, 120 Hz ekran, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 50 MP kamera ile geliyor. İşte POCO M7 özellikleri ve fiyatı...

    Karşınızda POCO M7

    POCO'nun yeni akıllı telefonu, tasarım açısından POCO’nun önceki bütçe dostu cihazlarıyla benzer bir çizgide ilerliyor.  Arka tarafta yuvarlak ada içine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu bulunurken, ön yüzde çentikli bir ekran tasarımı tercih edilmiş. Telefonun ön yüzünde ise, 6,88 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekran bulunuyor.

    Bu ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi sensörü de mevcut. Donanım tarafında, cihaz gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden alıyor. 6nm üretim süreciyle geliştirilen bu çipset, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle sunuluyor.

    POCO M7 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca RAM kapasitesi 12GB’a kadar genişletilebiliyor. Depolama tarafında ise 128GB UFS 2.2 seçeneği bulunuyor. Kamera tarafına baktığımızda, f/1.8 ve 1/2.96" boyutlarında 50 MP Sony ana kamera ve detayları belirtilmeyen ikinci bir yardımcı sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.

    Cihaz, 5.160 mAh kapasiteli bir batarya ve 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0, çift SIM, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Renk seçenekleri mavi, siyah ve yeşil olarak belirlenmiş. Son olarak POCO M7, Android 14 tabanlı HyperOS ile geliyor. 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncelleme alacak.

    POCO M7 5G fiyatı

    • 6GB + 128GB: 115 dolar
    • 8GB + 128GB: 126 dolar

    POCO M7 özellikleri

    • Ekran: 6,88 inç, IPS LCD, 120 Hz, 600 nit, 720 x 1640 piksel, 
    • İşlemci:  Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.96", PDAF
    • Ön Kamera: 8MP f/2.0
    • Pil: 5.160 mAh (18W)
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
    • Boyutlar: 171.9 x 77.8 x 8.2 mm 205 gr
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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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