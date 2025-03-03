Bu fiyata yok satar: POCO M7 5G tanıtıldı

Karşınızda POCO M7
POCO'nun yeni akıllı telefonu, tasarım açısından POCO’nun önceki bütçe dostu cihazlarıyla benzer bir çizgide ilerliyor. Arka tarafta yuvarlak ada içine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu bulunurken, ön yüzde çentikli bir ekran tasarımı tercih edilmiş. Telefonun ön yüzünde ise, 6,88 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekran bulunuyor.
Bu ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi sensörü de mevcut. Donanım tarafında, cihaz gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden alıyor. 6nm üretim süreciyle geliştirilen bu çipset, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle sunuluyor.
Cihaz, 5.160 mAh kapasiteli bir batarya ve 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0, çift SIM, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Renk seçenekleri mavi, siyah ve yeşil olarak belirlenmiş. Son olarak POCO M7, Android 14 tabanlı HyperOS ile geliyor. 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncelleme alacak.
POCO M7 5G fiyatı
- 6GB + 128GB: 115 dolar
- 8GB + 128GB: 126 dolar
POCO M7 özellikleri
- Ekran: 6,88 inç, IPS LCD, 120 Hz, 600 nit, 720 x 1640 piksel,
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.96", PDAF
- Ön Kamera: 8MP f/2.0
- Pil: 5.160 mAh (18W)
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
- Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
- Boyutlar: 171.9 x 77.8 x 8.2 mm 205 gr
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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