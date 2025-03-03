Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında tanıttığı şık tasarımlı Xiaomi Watch S4 modelini Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda Xiaomi Watch S4 Türkiye fiyatı belli oldu. Dilerseniz Xiaomi Watch S4 fiyatı ve özelliklerine bir göz atalım.

Xiaomi Watch S4 fiyatı

Xiaomi Watch S4 Türkiye fiyatı 6.299 TL olarak açıklandı ve Xiaomi'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca akıllı saat Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yaptı: Gümüş, siyah ve gökkuşağı.

Xiaomi Watch S4 özellikleri

Xiaomi Watch S4, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip ve 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı sunan saat, entegre mikrofon ve hoparlörü sayesinde Bluetooth aramalarını destekliyor. Ayrıca Xiaomi, bu modelde şık bir görünüm ve pratiklik kazandırmak için döner taç (crown) mekanizmasını da geliştirmiş.

Tam Boyutta Gör Sağlık ve spor takibi konusunda da iddialı olan Watch S4, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer ve barometrik altimetreye sahip. GPS, Beidou, Galileo ve GLONASS desteğiyle hassas konum takibi yapabiliyor. Egzersiz bölümünde ise 150’den fazla spor moduyla antrenmanları destekliyor.

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Xiaomi Watch S4, 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde yüzme sırasında da kullanılabiliyor. NFC desteği de mevcut. Son olarak 486 mAh bataryasıyla 15 güne kadar kullanım süresi sunan saat, Android 8.0 ve iOS 12.0 üzeri cihazlarla uyumlu olacak.

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