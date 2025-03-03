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    Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 15 ve 15 Ultra’nın ardından diğer cihazlarının da küresel tanıtımını yaptı. Bu bağlamda Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
    Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında tanıttığı şık tasarımlı Xiaomi Watch S4 modelini Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda Xiaomi Watch S4 Türkiye fiyatı belli oldu. Dilerseniz Xiaomi Watch S4 fiyatı ve özelliklerine bir göz atalım.

    Xiaomi Watch S4 fiyatı

    Xiaomi Watch S4 Türkiye fiyatı 6.299 TL olarak açıklandı ve Xiaomi'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca akıllı saat Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yaptı: Gümüş, siyah ve gökkuşağı.

    Xiaomi Watch S4 özellikleri

    Xiaomi Watch S4, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip ve 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı sunan saat, entegre mikrofon ve hoparlörü sayesinde Bluetooth aramalarını destekliyor. Ayrıca Xiaomi, bu modelde şık bir görünüm ve pratiklik kazandırmak için döner taç (crown) mekanizmasını da geliştirmiş.

    Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sağlık ve spor takibi konusunda da iddialı olan Watch S4, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer ve barometrik altimetreye sahip. GPS, Beidou, Galileo ve GLONASS desteğiyle hassas konum takibi yapabiliyor. Egzersiz bölümünde ise 150’den fazla spor moduyla antrenmanları destekliyor.

    Xiaomi Watch S4, 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde yüzme sırasında da kullanılabiliyor. NFC desteği de mevcut. Son olarak 486 mAh bataryasıyla 15 güne kadar kullanım süresi sunan saat, Android 8.0 ve iOS 12.0 üzeri cihazlarla uyumlu olacak. 

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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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