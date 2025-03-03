Xiaomi Watch S4 Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Watch S4 fiyatı
Xiaomi Watch S4 Türkiye fiyatı 6.299 TL olarak açıklandı ve Xiaomi'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca akıllı saat Türkiye’ye iki renk seçeneğiyle birlikte giriş yaptı: Gümüş, siyah ve gökkuşağı.
Xiaomi Watch S4 özellikleri
Xiaomi Watch S4, 1,43 inç AMOLED ekrana sahip ve 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı sunan saat, entegre mikrofon ve hoparlörü sayesinde Bluetooth aramalarını destekliyor. Ayrıca Xiaomi, bu modelde şık bir görünüm ve pratiklik kazandırmak için döner taç (crown) mekanizmasını da geliştirmiş.
Xiaomi Watch S4, 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde yüzme sırasında da kullanılabiliyor. NFC desteği de mevcut. Son olarak 486 mAh bataryasıyla 15 güne kadar kullanım süresi sunan saat, Android 8.0 ve iOS 12.0 üzeri cihazlarla uyumlu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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