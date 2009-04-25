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Point of View, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini tanıttı
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli Point of View (POV), yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın referans tasarıma sahip olan yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 2GB GDDR3 bellekle geliyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı video hızlandırma yaparak çoklu ortam ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Grafik işlem birimi 648MHz, paralel işlemcileir 1476MHz ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı çift ve üç kartlı SLI kurumlarına da olanak tanıyor. Çift slot tasarıma sahip olan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285, CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu. Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerinin bulunduğu PCIe 2.0 uyumlu ekran kartının Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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NikeNeGerek 10 yıl
POV bu logo işini bıraksın bence, düz siyah yapsalar daha iyi.
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gyradel 10 yıl
2*** li çözünürlüklerde oyun oynayan lcd sahipleri var onlar alır bu kartı herhalde. Koskoca firma da pazarı araştırıp talebi görerek belirli bir sayıda çıkaracaktır. Malum herkes oyle lcd'lerde oyun oynamıyor.
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sertacaygun 10 yıl
Kutudaki oz büyücüsünü sevmedim.
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max975 10 yıl
fiyatı kötü olur..
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razorc 10 yıl
püff, sanki ortada birçok model karmaşası yokmuş gibi...
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alcon11 10 yıl
nvidianın önde gelen iş ortaklarından diye söze başlanıyor hep ve tüm incelemelerde.acaba bu önde gelmeyen ortaklar kimler.bunu hep merak etmişimdir:))
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yekho 10 yıl
Bunlar reklam kokan hareketler.
Ama bir ürün lansmanında, bir yerde ürünü ön plana çıkaran bi özelliğiniz olmalı, yoksa haber olmazsınız... ;)
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Cool Boy 10 yıl
Bence hiç gerek yok 2gb olmasına çok gereksiz bir kart tutacağını hiç sanmıyorum Bu saatten sonra
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SHARINGAN 10 yıl
çok gereksiz bir kart
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HoLY.oNE 10 yıl
Su gereksiz yorumlarına bitiyorum yaw..Adamlar koskoca şirket kurmuslar urun çıkartıyorlar ve ole arastırarak cıkartıolar ama bir anda postayı koyuyorsunuz cok biliyormus gibi..

Demmekki alan varkı çıkarıyorlar adamlar bosuna kart çıkarırlar mı..

Tabi canım sizden zaten zeki olmaları imkansız adamların siz ne muhendis ne satıs muduru siz ayrı bir kişilersiniz..

Her şeyi siz daha iyi bilirsiniz...
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Pandemic 10 yıl
Temmuzu bekleyelim yarı yarıya düşecek. (ati 5XXX serisi gelecek)
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GrkmAdr 10 yıl
sanki ilk bastan 2 gb suremezlerdi piyasaya. bunlar hikaye. bu urunun calismasi coktan bitmis daha yeni suruyorlar piyasaya. bunun bi ust modelinin calismasi bile coktan bitmistir. onun da ustunu bitirmeye az kalmistir = )
fiyati pahali olur ve performansi gtx 295'in altinda kalir .
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Musdi2009 10 yıl
gecen bu gtx lerı gordum resımdekınden on kat daha buyuk o ne ole :)
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Source 10 yıl
Fiyatı 900'den aşağı olacağını sanmam
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X Files 10 yıl
Çok gereksiz ve zamansız bir kart...
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