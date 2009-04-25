Point of View, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini tanıttı

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli Point of View (POV), yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın referans tasarıma sahip olan yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 2GB GDDR3 bellekle geliyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı video hızlandırma yaparak çoklu ortam ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Grafik işlem birimi 648MHz, paralel işlemcileir 1476MHz ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı çift ve üç kartlı SLI kurumlarına da olanak tanıyor. Çift slot tasarıma sahip olan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285, CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu. Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerinin bulunduğu PCIe 2.0 uyumlu ekran kartının Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.