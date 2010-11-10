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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Point of View 841MHz'de çalışan GeForce GTX 580 Ultra Charged modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, hız aşırtma üzerine yoğunlaşan iştiraki TGT ile birlikte hazırladığı GeForce GTX 580 modellerini duyurdu. Nvidia'nın GF110 kod adlı yeni grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli yüksek performans modelleri, çalışma frekanslarına göre Charged ve Ultra Charged olarak isimlendirilen ekran kartları, 512x paralel işlem birimiyle geliyorlar.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartından Charged modeli 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4050MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olan Ultra Charged modeliyse 841MHz GPU, 1682MHz paralel işlemci ve 4104MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Her ikisi de referans tasarımı baz alan yüksek performans sınıfı yeni ekran kartları, CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerine destek sunuyorlar. Çalışmak için biri 6pin diğeri de 8pin olmak üzere iki güç bağlantısına ihtiyaç duyan yeni modeller, görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte bir adet miniHDMI konnektörünü kullanıyorlar. Point of View'ın yeni modelleri sırasıyla 530 Avro ve 533 Avro seviyesinde listelere giriyor.


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Batuist 9 yıl
iki model arasında 3 euro fark var.. çok enteresan!!
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demircibu 9 yıl
fenaaaa
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DH Misafiri 9 yıl
bu kartlar turkiyede iş yapmaz D: en azından benim gibi arkadaslar bu karta 1500 tl baglayamazlar.... ama alanda testleri gostermesin imreniyoruz: )
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

DH Misafiri

bu kartlar turkiyede iş yapmaz D: en azından benim gibi arkadaslar bu karta 1500 tl baglayamazlar.... ama alanda testleri gostermesin imreniyoruz: )


Sen sanıyor musun ki böyle kartları alan herkes oyun oynuyor.

Adam test manyağı olmuş artık. Sırf puan kasmak için alıyor. Hevesini alınca da satıyor.
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setek01 9 yıl
Referans tasarımlı modeller için fiyat farkı ödemek gereksiz. Zotac ve MSI modelleriyle birlikte limitleri daha yukarıda tutulan ve kutu içeriğinde oyun
verilecek olan (COD black Ops mesela) kartlar daha cazip olacaktır.
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X_TaSaRıMCı_X 9 yıl
Hevesle Bekliyorum bu kartı. Bir de SLI var mı yok mu onu bilmiyorum bilen biri varsa söyleyebilirmiii??
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sadtneverdie 9 yıl
6970 iyi bir fşiyatla piyasa giremezsen gtx580 serisi ortalığı silip süpürecek.
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Uvvv beybi Ultra Charged demek.

Bu firmalar kafayı yemiş. Egzantirik isimleri çok mu arıyorlar.

Turbocharger gibi
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