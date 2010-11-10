Point of View 841MHz'de çalışan GeForce GTX 580 Ultra Charged modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, hız aşırtma üzerine yoğunlaşan iştiraki TGT ile birlikte hazırladığı GeForce GTX 580 modellerini duyurdu. Nvidia'nın GF110 kod adlı yeni grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli yüksek performans modelleri, çalışma frekanslarına göre Charged ve Ultra Charged olarak isimlendirilen ekran kartları, 512x paralel işlem birimiyle geliyorlar.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartından Charged modeli 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4050MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olan Ultra Charged modeliyse 841MHz GPU, 1682MHz paralel işlemci ve 4104MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Her ikisi de referans tasarımı baz alan yüksek performans sınıfı yeni ekran kartları, CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve SLI teknolojilerine destek sunuyorlar. Çalışmak için biri 6pin diğeri de 8pin olmak üzere iki güç bağlantısına ihtiyaç duyan yeni modeller, görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte bir adet miniHDMI konnektörünü kullanıyorlar. Point of View'ın yeni modelleri sırasıyla 530 Avro ve 533 Avro seviyesinde listelere giriyor.