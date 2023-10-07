Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan Nvidia RTX 40 Ada Lovelace mimarisinde Super veya Ti gibi ara modeller es geçildi. Dolayısıyla RTX 4090 Ti veya RTX 4080 Ti hakkında bir süredir spekülasyonlar duymaya devam ediyoruz. Bugünse, yeni bir RTX 4080 Ti modelinin yolda olduğuna dair önemli bilgiler paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

GeForce RTX 4080 Ti geliyor

Bugün güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU, RTX 4080 Ti veya RTX 4080 SUPER'in özellikleri ve çıkış tarihine ilişkin bazı ipuçları paylaştı. Tweet'e göre yeni kartın Super mi yoksa Ti mı olacağı henüz net değil. Ancak RTX 30 serisinde SUPER kartların geride bırakılması nedeniyle RTX 4080 Ti olarak karşımıza çıkması muhtemel.

Kartın resmi özellikleri henüz paylaşılmamış olsa da, temel GPU'nun 450W TGP'nin (Toplam Grafik Gücü) biraz altında AD102 kalıbını temel alacağı söyleniyor. Bu noktada RTX 4080 ila RTX 4090 arasındaki boşluğu dolduracak demek doğru olur. Bilmeyenler için RTX 4080, 320W TGP ve 9728 CUDA çekirdeğine sahip AD103 kalıbı ile tanııtıldı. RTX 4090'da ise 16384 CUDA çekirdekli AD102 kalıbına yer veriliyor.

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Öte yandan RTX 4080 Ti'daki en büyük yenilik, bellek bölümünde olacak. Öyle ki yeni kart için 20GB GDDR6X belleğe işaret ediliyor. Bu aşamada kartın 320 bit bellek veri yolu sunulacağını belirtmekte fayda var. Sızan bilgilere göre, RTX 4080 Ti için ön görülen çıkış tarihi 2024'ün başları. Ayrıca kartın 1.199 dolar fiyat etikine sahip olacağı belirtiliyor.

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GeForce RTX 4080 Ti geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı