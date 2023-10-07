Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4080 Ti geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

    Nvidia, RTX 4090'ın altına konumlandırılacak yeni bir model üzerinde çalışıyor olabilir. Bugün RTX 4080 Ti'a ilişkin bazı önemli bilgiler poaylaşıldı. İşte ön görülen çıkış tarihi ve daha fazlası.
    GeForce RTX 4080 Ti geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan Nvidia RTX 40 Ada Lovelace mimarisinde Super veya Ti gibi ara modeller es geçildi. Dolayısıyla RTX 4090 Ti veya RTX 4080 Ti hakkında bir süredir spekülasyonlar duymaya devam ediyoruz. Bugünse, yeni bir RTX 4080 Ti modelinin yolda olduğuna dair önemli bilgiler paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    GeForce RTX 4080 Ti geliyor

    Bugün güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU, RTX 4080 Ti veya RTX 4080 SUPER'in özellikleri ve çıkış tarihine ilişkin bazı ipuçları paylaştı. Tweet'e göre yeni kartın Super mi yoksa Ti mı olacağı henüz net değil. Ancak RTX 30 serisinde SUPER kartların geride bırakılması nedeniyle RTX 4080 Ti olarak karşımıza çıkması muhtemel.

    Kartın resmi özellikleri henüz paylaşılmamış olsa da, temel GPU'nun 450W TGP'nin (Toplam Grafik Gücü) biraz altında AD102 kalıbını temel alacağı söyleniyor. Bu noktada RTX 4080 ila RTX 4090 arasındaki boşluğu dolduracak demek doğru olur. Bilmeyenler için RTX 4080, 320W TGP ve 9728 CUDA çekirdeğine sahip AD103 kalıbı ile tanııtıldı. RTX 4090'da ise 16384 CUDA çekirdekli AD102 kalıbına yer veriliyor. 

    Öte yandan RTX 4080 Ti'daki en büyük yenilik, bellek bölümünde olacak. Öyle ki yeni kart için 20GB GDDR6X belleğe işaret ediliyor. Bu aşamada kartın 320 bit bellek veri yolu sunulacağını belirtmekte fayda var. Sızan bilgilere göre, RTX 4080 Ti için ön görülen çıkış tarihi 2024'ün başları. Ayrıca kartın 1.199 dolar fiyat etikine sahip olacağı belirtiliyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rover 414 si yorumları amerika postam güvenilir mi red dead redemption türkçe yama elektrikli bisiklet forum yastıksız uyumak boy uzatır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız