Point of View, Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Mobii serisi altında Intel'in CULV platformunu temel alan yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 289.7 x 201.5 x 26.9 mm boyutlarında ve 1.5 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1.2GHz'de çalışan Celeron SU2300 işlemcisinden güç alıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip olan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle geliyor. Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimine sahip olan Mobii ULV, kablosuz iletişim için WiFi ve opsiyonel Bluetooth desteği ile birlikte geliyor.

Diğer özellikleri arasında D-Sub ve HDMI ara birimleriyle birlikte 10/100 Ethernet, her birisi 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ve iki adet USB portunun yer aldığı dizüstü bilgisayarın Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.