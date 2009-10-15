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Point of View, Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, Intel CULV tabanlı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, dizüstü bilgisayarlarını konumlandırdığı Mobii serisi altında Intel'in CULV platformunu temel alan yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 289.7 x 201.5 x 26.9 mm boyutlarında ve 1.5 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, 1.2GHz'de çalışan Celeron SU2300 işlemcisinden güç alıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip olan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayar, 2GB bellek ve 320GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle geliyor. Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimine sahip olan Mobii ULV, kablosuz iletişim için WiFi ve opsiyonel Bluetooth desteği ile birlikte geliyor.

Diğer özellikleri arasında D-Sub ve HDMI ara birimleriyle birlikte 10/100 Ethernet, her birisi 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ve iki adet USB portunun yer aldığı dizüstü bilgisayarın Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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yekoo 10 yıl
office ve internet için fazlasıyla yeterli fiyatta anlaşırsak alırım heheh
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sagopakey78 10 yıl
atom işlemcilerin performansıyla yetinmeyen kişileri hedeflşiyor. keşke 3g desteği de olsaymış...
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electrogod 10 yıl

35W t serisi, 25W p serisi derken 10 w su serisi (yeni su'lar kaç W tdp bilmiyorum) piyasaya iyice el atmaya başladı.
17W SL serisi araya kaynadı gibi...
Yalnız görüntü çok hoş, fiyatıda uygun olursa süper olur...
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GLaDiaC 10 yıl
Bu işlemcilerle bu iş olmaz.

Düşük enerji tüketimli işlemciler arasında alınabilecek olanlar çift çekirdekli olanlar (Core 2 Duo). SU9600 en iyisi. 9400 ve 9300 de düşünülebilir. Çok fazla fark yok.

Birde U7700, U7600, U7500 işlemciler var. Bunlarda çift çekirdekli. Atom işlemcilerden iki tane olduğunu düşünün. O civar bir performans olduğunu tahmin ediyorum (kullanmadım ama testler onu gösteriyor).

Su3500 ve rakam olarak daha az olanlar tek çekirdekli (Core 2 Solo) işlemcilerdir ve atom'dan çokta bir farkı yoktur. Benchmark larda farklı sonuçlar görünüyor ancak gerçek kullanımda FireFox, opera vs 3-5 pencere fazla açarsınız o kadar =)
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