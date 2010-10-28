Point of View tablet bilgisayar pazarına giriyor

Ekran kartlarıyla tanıdığımız Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, netbook ve nettop modellerinden sonra şimdi de tablet bilgisayar pazarına adım atıyor. Mobii markası latında altında lanse edilen yeni tablet bilgisayarlardan 7-inç boyutundaki modelde Android 2.1, 10-inç boyutundaki modelde ise Android 2.2 işletim sistemine yer veriliyor.

Her ikisi de Kasım ayı içerisinde pazara sunulacak olan tablet bilgisayarlar arasında, donanım özellikleri açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. 7-inç boyutundaki model, 800 x 480 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip. 600MHz'de çalışan Rockchip 2808 işlemcisinden güç alan sistem, 256MB RAM ve 4/8/16GB gibi farklı kapasite seçenekleriyle sunulacak. Daha fazla depolama kapasitesi için microSD kart slotuna da sahip olan tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Point of View'ı n diğer modeli olan 10-inç boyutundaki tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekranla geliyor. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 250 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar 512MB RAM ve 512MB flash bellekle geliyor. MicroSD kart slotuna ek olarak HDMI konnektörüne de sahip olan tablet bilgisayar, gücünü 3300 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Point of View, Kasım ayında satışa sunacağı Mobii serisi tablet bilgisayarlar için fiyat bilgisi paylaşmadı.