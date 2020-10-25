Porsche Design Acer Book RS dizüstü modeli duyuruldu

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Porsche Design tasarım markasına Asyalı firmaların ilgisi gittikçe büyüyor. Porsche Design Mate 40 akıllı telefon modelinden sonra Acer da Porsche Design Acer Book RS dizüstü modelini tanıttı.

Porsche Design Acer Book RS özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Acer Book RS modeli desenli dış tasarımı ile Porsche Design firmasının çizgilerini yansıtıyor. Kapağın ön kısmına doğru ise markanın ismi işlenmiş. Kasa karbon fiber alaşımdan imal edilirken daha sağlam ve daha hafif hale gelmiş. Acer farklı olarak Porsche Design ile çok şık aksesuarlar için de iş birliği yapmış.

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14 inçlik dokunmatik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli antimikrobiyel Gorilla Glass kaplama ile sağlamlığı ve hijyeni bir araya getiriyor. İnce ekran kenarları ile yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşan model sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. Kasa 15.99mm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında.

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Tiger Lake tabanlı Intel işlemci seçeneklerine sahip olan ürün dahili Iris Xe grafikleri ile oyun performansını arttırıyor. Opsiyonel olarak GeForce MX350 ekran kartı da tercih edilebiliyor. Çift bakır ısı boruları soğutmaya yardımcı oluyor.

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Bataryası 17 saat kullanılabilen ürün 30 dakikalık şarj ile 4 saat daha süre kazanıyor. Çift bant WiFi 6, Thunderbolt 4 destekli USB Tip-C, parmak izi okuyucu, sesle uyandırma gibi dikkat çekici özellikler mevcut.

Porsche Design Acer Book RS dizüstü modelinin yanında Porsche Design Acer Travelpack RS adı verilen bir aksesuar paketi mevcut. Paket içerisinde dayanıklı deriden imal bir taşıma kesesi, kapağı açıldığında fare matı olabilen bir taşıma kılıfı ve deri fare matı yer alıyor. Ekstra olarak fiber sol tuş, Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz bağlantıları ile dikkat çeken Porsche Design Acer Mouse RS fare de pakete dahil. Porsche Design Acer Book RS için fiyatlar şu şekilde:

Porsche Design Acer Book RS – 1800 Avro başlangıç

Porsche Design Acer Book RS (Core i7, aksesuar paketi, fare) – 2399 Avro

Porsche Design Acer Mouse RS – 99 Avro

Porsche Design Acer Travelpack RS – 299 Avro

https://www.techpowerup.com/273651/acer-announces-the-porsche-design-acer-book-rs-laptop

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