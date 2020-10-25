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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche Design Acer Book RS dizüstü modeli duyuruldu

    Porsche Design Acer Book RS iyi bir grafik performansı yanında etkileyici tasarıma sahip Porsche Design aksesuarları ile dikkat çekiyor. Porsche Design Acer Book RS özellikleri ve fiyatı haberimizde
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 dk.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Porsche Design Acer Book RS dizüstü modeli duyuruldu
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    Porsche Design tasarım markasına Asyalı firmaların ilgisi gittikçe büyüyor. Porsche Design Mate 40 akıllı telefon modelinden sonra Acer da Porsche Design Acer Book RS dizüstü modelini tanıttı.

    Porsche Design Acer Book RS özellikleri ve fiyatı

    Porsche Design Acer Book RS modeli desenli dış tasarımı ile Porsche Design firmasının çizgilerini yansıtıyor. Kapağın ön kısmına doğru ise markanın ismi işlenmiş. Kasa karbon fiber alaşımdan imal edilirken daha sağlam ve daha hafif hale gelmiş. Acer farklı olarak Porsche Design ile çok şık aksesuarlar için de iş birliği yapmış.

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    14 inçlik dokunmatik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli antimikrobiyel Gorilla Glass kaplama ile sağlamlığı ve hijyeni bir araya getiriyor. İnce ekran kenarları ile yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşan model sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. Kasa 15.99mm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında.

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    Tiger Lake tabanlı Intel işlemci seçeneklerine sahip olan ürün dahili Iris Xe grafikleri ile oyun performansını arttırıyor. Opsiyonel olarak GeForce MX350 ekran kartı da tercih edilebiliyor. Çift bakır ısı boruları soğutmaya yardımcı oluyor.

    Porsche Design Acer Book RS dizüstü modeli duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Bataryası 17 saat kullanılabilen ürün 30 dakikalık şarj ile 4 saat daha süre kazanıyor. Çift bant WiFi 6, Thunderbolt 4 destekli USB Tip-C, parmak izi okuyucu, sesle uyandırma gibi dikkat çekici özellikler mevcut.

    Porsche Design Acer Book RS dizüstü modelinin yanında Porsche Design Acer Travelpack RS adı verilen bir aksesuar paketi mevcut. Paket içerisinde dayanıklı deriden imal bir taşıma kesesi, kapağı açıldığında fare matı olabilen bir taşıma kılıfı ve deri fare matı yer alıyor. Ekstra olarak fiber sol tuş, Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz bağlantıları ile dikkat çeken Porsche Design Acer Mouse RS fare de pakete dahil. Porsche Design Acer Book RS için fiyatlar şu şekilde:

    Porsche Design Acer Book RS – 1800 Avro başlangıç

    Porsche Design Acer Book RS (Core i7, aksesuar paketi, fare) – 2399 Avro

    Porsche Design Acer Mouse RS – 99 Avro

    Porsche Design Acer Travelpack RS – 299 Avro



    https://www.techpowerup.com/273651/acer-announces-the-porsche-design-acer-book-rs-laptop Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 18 dk.
    "sRGB renk uzayının yüzde 90’ını kapsıyor"
    Bu cümleden sonra okumayı bıraktım. sRGB de %100 o kadar da zor değil. Adobe RGB de %98-%100 ler konuşuluyor artık...
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    cand. 10 sa.
    Vay be sokakta binilip kızlara hava atabiliyor muyuz bununla
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