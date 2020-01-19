ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı

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AMD’nin RDNA mimarisini kullandığı RX 5600 XT sahip olduğu GPU ile bir hayli dikkat çekiyor. RTX 2060 hamlesine karşılık olarak AMD’nin güç tüketiminin yükselmesi pahasına frekans artışına gittiği RX 5600 XT’nin ASUS’un imzasını taşıyan varyantları yayınlandı.

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ASUS'un RX 5600 XT modelleri

Tayvanlı üreticinin 21 Ocak’ta satışa sunulacak modelleri yanlışlıkla gün yüzüne çıktı. Sapphire’in 12 Gbps’ten 14 Gbps’e yükselttiği bellek frekansı ve yaklaşık 100 MHz civarında hız aşırttığı GPU’lu Pulse modelinin aksine ASUS’un çözümleri RTX 2060’ta gidilen fiyat indirimine cevap olarak bir artışla gelmiyor.

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RX 5600 XT TUF X3 Gaming ve ROG Strix Gaming’de maksimum GPU frekansı OC Mode’da 1640 MHz’e ulaşırken 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerse 12 Gbps’te görev yapıyor. ROG Strix çözümü 8+6 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenirke TUF X3’te besleme 8 pinlik konnektör üzerinden sağlanmış.

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Her iki kart da 3 fanlı soğutma çözümüyle serinlerken görüntü aktarım arayüzü kanadında 3 DP ve 1 HDMI portuna yer verilmiş. Son olarak modellerin anakart üzerinde 2 PCIe slotu işgal ettiğini ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/asus-unveils-radeon-rx-5600-xt-rog-strix-and-tuf-x3-graphics-cards

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