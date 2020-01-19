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    ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı

    AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde yükselen RX 5600 XT çözümünün satışa çıkmasına kısa bir süre kala ASUS’un modelleri ortaya çıktı.
    3 gün
    2,3b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı
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    AMD’nin RDNA mimarisini kullandığı RX 5600 XT sahip olduğu GPU ile bir hayli dikkat çekiyor. RTX 2060 hamlesine karşılık olarak AMD’nin güç tüketiminin yükselmesi pahasına frekans artışına gittiği RX 5600 XT’nin ASUS’un imzasını taşıyan varyantları yayınlandı.

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    ASUS'un RX 5600 XT modelleri

    Tayvanlı üreticinin 21 Ocak’ta satışa sunulacak modelleri yanlışlıkla gün yüzüne çıktı. Sapphire’in 12 Gbps’ten 14 Gbps’e yükselttiği bellek frekansı ve yaklaşık 100 MHz civarında hız aşırttığı GPU’lu Pulse modelinin aksine ASUS’un çözümleri RTX 2060’ta gidilen fiyat indirimine cevap olarak bir artışla gelmiyor.

    ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı
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    RX 5600 XT TUF X3 Gaming ve ROG Strix Gaming’de maksimum GPU frekansı OC Mode’da 1640 MHz’e ulaşırken 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerse 12 Gbps’te görev yapıyor. ROG Strix çözümü 8+6 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenirke TUF X3’te besleme 8 pinlik konnektör üzerinden sağlanmış.

    ASUS’un RX 5600 XT modelleri gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor"

    Her iki kart da 3 fanlı soğutma çözümüyle serinlerken görüntü aktarım arayüzü kanadında 3 DP ve 1 HDMI portuna yer verilmiş. Son olarak modellerin anakart üzerinde 2 PCIe slotu işgal ettiğini ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.



    https://videocardz.com/newz/asus-unveils-radeon-rx-5600-xt-rog-strix-and-tuf-x3-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Arisaka 2 gün en beğenilen
    ASUS, Nvidia nın bir numaralı yalaması. Nvidia, firmaların üst seviye özelleştirilmiş tasarımlarını sadece Nvidia kartlar için kullanılmasını istediğinde ilk kabul eden ve AMD kartları ROG Strix çatısı altından çıkarıp sözde çakma bir isim ile AREZ diye satmaya çalışan firmanın ta kendisi asus.

    Nvidia kartlarda EVGA ile beraber en sorunsuz ve kaliteli marka ASUS fakat AMD kartlarda sürekli bir donanımsal problem, sıkıntı mevcut. %100 eminim ki kasıtlı olarak yapılıyor. Adam alıyor kartı sonra 85-90 derece görünce vay efendim AMD kartlar yanıyor. Hiç bu ASUS beceremiyor diyen yok..
    ASUS, Nvidia nın bir numaralı yalaması. Nvidia, firmaların üst seviye özelleştirilmiş tasarımlarını sadece Nvidia kartlar için kullanılmasını istediğinde ilk k...
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    Osiris34 2 gün
    5900xt gelsin artık AMD duy sesimizi :)
    Yanıtla +1
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    Arisaka 2 gün en beğenilen
    ASUS, Nvidia nın bir numaralı yalaması. Nvidia, firmaların üst seviye özelleştirilmiş tasarımlarını sadece Nvidia kartlar için kullanılmasını istediğinde ilk kabul eden ve AMD kartları ROG Strix çatısı altından çıkarıp sözde çakma bir isim ile AREZ diye satmaya çalışan firmanın ta kendisi asus.

    Nvidia kartlarda EVGA ile beraber en sorunsuz ve kaliteli marka ASUS fakat AMD kartlarda sürekli bir donanımsal problem, sıkıntı mevcut. %100 eminim ki kasıtlı olarak yapılıyor. Adam alıyor kartı sonra 85-90 derece görünce vay efendim AMD kartlar yanıyor. Hiç bu ASUS beceremiyor diyen yok..
    Yanıtla +14
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    Hakimutata Insane 2 gün
    düşman başına.
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    brnk 2 gün
    Asus tuf, dual nvidia tarafında da çöp ki . 1660 ti bile cayır cayır çalışıyor amd bırak yansın 😃
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    Nak512 3 gün
    Asus sen karışma bu sefer ne soğutucusu karta uyar ne vidası yerine oturur.

    Termal pedleride battaniye görevi görür.
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    MogoLKhan 3 gün Nak512
    Servise yollarız serviste sorun yok deyip bize geri yollar
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    DH | equ* 3 gün
    Evlerden uzak olsun asus amd kart.
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    guzmann06 3 gün
    6gb , rtx yok. Performansı rtx 2060 eşit yada naz olsa rtx 2060 şuanki fiyatından 75 dolar aşağıda olması alzım alınabilmesi. 25 dolar aşağı olsa 160 tl eder tr bile 160 tl için amd kart almam .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    doblosman 3 gün guzmann06
    2060 daki rtx çekirdeğinden ne bekliyorsun merak ettim? 5600'de olsa ne olur olmasa ne olur rtx core...
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    ApsinteX 3 gün
    AMD kart kullanılacak ise.. SAPPHIRE,XFX,POWEROLOR olmalı. Diğer üreticiler gitsin NVIDIA ile oynasın.
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    classf2re 3 gün ApsinteX
    SAPPHIRE in kartları iyiydi zamanında. Ama Powercolor çok kaliteli değildi. Tabi aradan çok zaman geçti şimdi durumları nasıldır bilemiyorum.
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    Lana-Del-Rey 3 gün
    Çıkmasa da olur sorundan başka bir şey değil şu asusun ürettiği amd kartlar.
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    2294 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    asus, asus rog strix ve
    7 etiket daha asus tuf amd rx 5600 XT amd rdna amd 7 nm gpu Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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