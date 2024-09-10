AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip

AMD UDNA mimarisi duyuruldu
AMD’nin RDNA ve CDNA mimarileri, her iki pazar segmentine özgü farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için yıllardır ayrı ayrı geliştiriliyordu. RDNA, oyuncular ve genel tüketiciler için yüksek performanslı grafik işlemciler sunarken, CDNA veri merkezlerinde yoğun hesaplama gerektiren iş yükleri için optimize ediliyordu. Ancak, AMD'nin yeni yaklaşımı ile bu iki mimari tek bir yapı altında toplanacak. "UDNA" adı verilen bu birleşik mimari, hem tüketici hem de veri merkezi uygulamalarını aynı temel üzerinde çalıştırmayı hedefliyor.
Bu strateji, Nvidia'nın mevcut GPU portföyünde uyguladığı yaklaşıma benzer bir yapıya sahip. Nvidia, AI ve tüketici GPU'larını benzer mimarilerle (Sunucu ve tüketici tarafında yaklaşan Blackwell gibi) yönetiyor. AMD'nin de aynı yolu izleyerer geliştiricilere daha fazla esneklik ve erişim sağlayacak.
Bununla birlikte birleşik mimari AMD için tümüyle yeni bir şey değil. Firma, 2019 yılına kadar GCN mimarisinde ilerliyordu ancak RDNA ve CDNA mimarilerinin ortaya çıktığında işler değişmişti. AMD, Radeon RX 8000 serisinde RDNA 4 mimarisini kullanacak ve basın materyalleri bu markayı kullanacak. Ancak ileriye dönük olarak RDNA 5, RDNA 6, RDNA 7‘yi değil, UDNA 6 ve UDNA 7’yi kullanacağız. Benzer şekilde CNDA 4, 5 ve 6 da artık olmayacak.
AMD’nin UDNA mimarisi ile birlikte, Nvidia’nın CUDA teknolojisi dengeleyebileceğini düşünüyor Jack Huynh. Ancak bu noktada, AMD’nin hem donanım hem de yazılım düzeyinde eksik kaldığı bazı alanlar olduğu belirtiliyor. Firma, ROCm yazılım yığını ile açık kaynak kodlu bir platform sunarak rekabeti sürdürmeye çalışsa da Nvidia’nın sektördeki güçlü konumu göz önüne alındığında AMD’nin önünde hala kat etmesi gereken bir yol var. Ek olarak mevcut RDNA ve CDNA ayrımına kıyasla UDNA’in tam olarak neyi değiştireceği şimdilik belirsiz.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100417/amd-announces-unified-udna-gpu-architecture-combines-rdna-and-cdna-to-compete-against-cuda/index.html https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-announces-unified-udna-gpu-architecture-bringing-rdna-and-cdna-together-to-take-on-nvidias-cuda-ecosystem Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.