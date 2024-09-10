AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip

Tam Boyutta Gör AMD, grafik işlemcileri (GPU) dünyasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, tüketici odaklı RDNA ve veri merkezi odaklı CDNA mimarilerini tek bir çatı altında birleştirerek, "UDNA" adını verdiği yeni ve birleşik bir mimariye geçiş yapacağını açıkladı. Bundan böyle RDNA ve CDNA isimlendirmesi kullanılmayacak. Bu hamle ile AMD’nin hem tüketici pazarında hem de veri merkezi segmentinde daha büyük bir pazar payı hedeflediği stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AMD UDNA mimarisi duyuruldu

AMD’nin RDNA ve CDNA mimarileri, her iki pazar segmentine özgü farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için yıllardır ayrı ayrı geliştiriliyordu. RDNA, oyuncular ve genel tüketiciler için yüksek performanslı grafik işlemciler sunarken, CDNA veri merkezlerinde yoğun hesaplama gerektiren iş yükleri için optimize ediliyordu. Ancak, AMD'nin yeni yaklaşımı ile bu iki mimari tek bir yapı altında toplanacak. "UDNA" adı verilen bu birleşik mimari, hem tüketici hem de veri merkezi uygulamalarını aynı temel üzerinde çalıştırmayı hedefliyor.

Bu strateji, Nvidia'nın mevcut GPU portföyünde uyguladığı yaklaşıma benzer bir yapıya sahip. Nvidia, AI ve tüketici GPU'larını benzer mimarilerle (Sunucu ve tüketici tarafında yaklaşan Blackwell gibi) yönetiyor. AMD'nin de aynı yolu izleyerer geliştiricilere daha fazla esneklik ve erişim sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Şu anda, geliştiriciler RDNA ve CDNA arasında seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu durum bazı optimizasyon problemlerine neden olabiliyor. Ancak, UDNA ile bu durum ortadan kalkacak ve geliştiriciler, tek bir mimari üzerinden geniş bir yelpazedeki uygulamalarını optimize edebilecek. AMD’nin yöneticilerinden Jack Huynh, bu yaklaşımın hem ileriye hem de geriye dönük uyumluluğu korumak adına büyük bir adım olduğunu vurguluyor.

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Bununla birlikte birleşik mimari AMD için tümüyle yeni bir şey değil. Firma, 2019 yılına kadar GCN mimarisinde ilerliyordu ancak RDNA ve CDNA mimarilerinin ortaya çıktığında işler değişmişti. AMD, Radeon RX 8000 serisinde RDNA 4 mimarisini kullanacak ve basın materyalleri bu markayı kullanacak. Ancak ileriye dönük olarak RDNA 5, RDNA 6, RDNA 7‘yi değil, UDNA 6 ve UDNA 7’yi kullanacağız. Benzer şekilde CNDA 4, 5 ve 6 da artık olmayacak.

AMD’nin UDNA mimarisi ile birlikte, Nvidia’nın CUDA teknolojisi dengeleyebileceğini düşünüyor Jack Huynh. Ancak bu noktada, AMD’nin hem donanım hem de yazılım düzeyinde eksik kaldığı bazı alanlar olduğu belirtiliyor. Firma, ROCm yazılım yığını ile açık kaynak kodlu bir platform sunarak rekabeti sürdürmeye çalışsa da Nvidia’nın sektördeki güçlü konumu göz önüne alındığında AMD’nin önünde hala kat etmesi gereken bir yol var. Ek olarak mevcut RDNA ve CDNA ayrımına kıyasla UDNA’in tam olarak neyi değiştireceği şimdilik belirsiz.

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AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip