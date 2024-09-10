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    AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip

    AMD, Nvidia'nın CUDA ekosistemine karşı koymak için RDNA ve CDNA mimarilerini bir araya getiren birleşik UDNA GPU mimarisini duyurdu. RDNA ve CDNA artık sona eriyor.
    AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip Tam Boyutta Gör
    AMD, grafik işlemcileri (GPU) dünyasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, tüketici odaklı RDNA ve veri merkezi odaklı CDNA mimarilerini tek bir çatı altında birleştirerek, "UDNA" adını verdiği yeni ve birleşik bir mimariye geçiş yapacağını açıkladı. Bundan böyle RDNA ve CDNA isimlendirmesi kullanılmayacak. Bu hamle ile AMD’nin hem tüketici pazarında hem de veri merkezi segmentinde daha büyük bir pazar payı hedeflediği stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    AMD UDNA mimarisi duyuruldu

    AMD’nin RDNA ve CDNA mimarileri, her iki pazar segmentine özgü farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için yıllardır ayrı ayrı geliştiriliyordu. RDNA, oyuncular ve genel tüketiciler için yüksek performanslı grafik işlemciler sunarken, CDNA veri merkezlerinde yoğun hesaplama gerektiren iş yükleri için optimize ediliyordu. Ancak, AMD'nin yeni yaklaşımı ile bu iki mimari tek bir yapı altında toplanacak. "UDNA" adı verilen bu birleşik mimari, hem tüketici hem de veri merkezi uygulamalarını aynı temel üzerinde çalıştırmayı hedefliyor.

    Bu strateji, Nvidia'nın mevcut GPU portföyünde uyguladığı yaklaşıma benzer bir yapıya sahip. Nvidia, AI ve tüketici GPU'larını benzer mimarilerle (Sunucu ve tüketici tarafında yaklaşan Blackwell gibi) yönetiyor. AMD'nin de aynı yolu izleyerer geliştiricilere daha fazla esneklik ve erişim sağlayacak.

    AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip Tam Boyutta Gör
    Şu anda, geliştiriciler RDNA ve CDNA arasında seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu durum bazı optimizasyon problemlerine neden olabiliyor. Ancak, UDNA ile bu durum ortadan kalkacak ve geliştiriciler, tek bir mimari üzerinden geniş bir yelpazedeki uygulamalarını optimize edebilecek. AMD’nin yöneticilerinden Jack Huynh, bu yaklaşımın hem ileriye hem de geriye dönük uyumluluğu korumak adına büyük bir adım olduğunu vurguluyor.

    Bununla birlikte birleşik mimari AMD için tümüyle yeni bir şey değil. Firma, 2019 yılına kadar GCN mimarisinde ilerliyordu ancak RDNA ve CDNA mimarilerinin ortaya çıktığında işler değişmişti. AMD, Radeon RX 8000 serisinde RDNA 4 mimarisini kullanacak ve basın materyalleri bu markayı kullanacak. Ancak ileriye dönük olarak RDNA 5, RDNA 6, RDNA 7‘yi değil, UDNA 6 ve UDNA 7’yi kullanacağız. Benzer şekilde CNDA 4, 5 ve 6 da artık olmayacak.

    AMD’nin UDNA mimarisi ile birlikte, Nvidia’nın CUDA teknolojisi dengeleyebileceğini düşünüyor Jack Huynh. Ancak bu noktada, AMD’nin hem donanım hem de yazılım düzeyinde eksik kaldığı bazı alanlar olduğu belirtiliyor. Firma, ROCm yazılım yığını ile açık kaynak kodlu bir platform sunarak rekabeti sürdürmeye çalışsa da Nvidia’nın sektördeki güçlü konumu göz önüne alındığında AMD’nin önünde hala kat etmesi gereken bir yol var. Ek olarak mevcut RDNA ve CDNA ayrımına kıyasla UDNA’in tam olarak neyi değiştireceği şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100417/amd-announces-unified-udna-gpu-architecture-combines-rdna-and-cdna-to-compete-against-cuda/index.html https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-announces-unified-udna-gpu-architecture-bringing-rdna-and-cdna-together-to-take-on-nvidias-cuda-ecosystem
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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