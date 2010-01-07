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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ ve 5870 PCS+ modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ ve 5870 PCS+ modellerini duyurdu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve özel tasarımlı soğutucularıyla dikkat çeken Radeon HD 5800 PCS+ serisini duyurdu. Hem Radeon HD 5850 hem de Radeon HD 5870'i masaya yatıran firma PCS+ modelleriyle referans tasarımdan daha fazlasını isteyen yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarının her ikisi de dört adet Bakır ısı borusuna ve düşük gürültülü 92mm fanın kullanıldığı özel soğutucuyla birlikte geliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modellerden Radeon HD 5850 PCS+ 760MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 5870 modeli ise 875MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerden Radeon HD 5850 PCS+ 1440, Radeon HD 5870 PCS+ modeli ise 1600x paralel işlem birimiyle geliyorlar. UVD 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modeler DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve Crossfire X desteği de sunuyorlar.

DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunuyla sunulacak yeni kartların önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ ve 5870 PCS+ modellerini duyurdu
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PcsPowerColor 9 yıl
donmezz kardeş şimdi kutudan oyunun orjinal keyi çıkar cd si çıkmaz örneğin normal bi dirt 2 netten indirdin yada pc ciden oyunu aldın bu yükleyeceğin zaman key yerine bu keyi girip kurduğunda orjinal oluyor yani oyunun cd si çıkmıyor sadece orj. key çıkıyor..
bana modern warfare 2 verdiler cd si yok keyi var kartında orjinal keyi var..
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu HIS IceQ 5 serisi nerelerde?

Bide düz CD'den yüklemiceksin o oyunu. Steam programını internetten bul oradan ayarla
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende bu kartı (Powercolor Ati PCS+ HD5850 1GB 256bit GDDR5) aldım ama içinden dirt2 oyunu çıkmadı sadece birtane oyun görüntülü kart çıktı oyunun seriali falan var ama oyun yok bir bilgisi olan varmı ...
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donmezzz 9 yıl
Powercolor Ati PCS+ HD5850 1GB 256bit GDDR5 bende bu kartı aldım ama içinden sadece dirt2 oyununun kartı çıktı seriali var kendi yok ???
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DH Misafiri 9 yıl
bu arada oyunda modern warfare 2 verdiler kutunun üstünde modern warfare 2 resmi vardı dirt 2 yerine içinden modern warfare 2 çıktı :)
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DH Misafiri 9 yıl
valla ben hd 5850 almak için çarşıya çıktım adam sipariş verdi powercolor olurmu diye olur dedim 585 tl idi bende tamam dedim görüntüsünün bu oldğunu bilmiyodum geldiğimde takmışlardı kasaya çok şık duruyor şaşırdım harika bişey boyuda baya var ama kasa değişti sığmadığı için :)baya iyi performansı var çok memnun edici tavsiye ederim
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UzmaN345 9 yıl
inventus.com.tr/...
Ürün Türkiye'ye giriş yapmıştır
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UzmaN345 9 yıl
Ben sapphire 5850 toxıc aldım 30 tl fark var aralarında ama toxıc 765 hz çekirdek ve 4500hz bellek bulunuyor
760hz çekirdek 4200hz bellek var karar sizin ve tabiki powercolor daha buyuk en bakımından
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Susturucu10Şanlı 9 yıl
bu kartların TDP Değerlerini hiç beğenmedim 40NM göre 175W Çok fazla ben bu kartlara sıcak bakmıyorum.....
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Man From Atlantis 9 yıl
eski seriye göre daha hızlı ve daha düşük güç tüketiyor neresini tutmadın ??
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IgorStravinsky 9 yıl

Susturucu10Şanlı

bu kartların TDP Değerlerini hiç beğenmedim 40NM göre 175W Çok fazla ben bu kartlara sıcak bakmıyorum.....


Kusura bakma beyim. Dandik kart işte ne yapcan.
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UzmaN345 9 yıl
ya dostum ne alaka gözunu seviyim yav 5870 185 w çekiyor
nvidia GTX 480 için 600w aşagısını kabul etmiyor 100 w daha fazla çekicekmiş kart %5 performans artışı için hangi kart daha verimli sonuç ortada biraz arastırma yapalım lutfen
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CoreXXX 9 yıl
o.c yapmayı düşünmüyorsanız atinin 5000 serisinde özel serileri almanıza gerek yok çünkü referans tasarımında 5000 serisi çok az ısınıyor ve çok şık bence. ben kartımı saatlerce oyun oynanamama rağmen 63 derecenin üzerinde görmedim.
ati bu seri ile bence güzel iş çıkarmış
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Chris Brown 9 yıl
Pcs leri herzaman sevmişimdir,fiyatlar uygun olursa iş yapacaktır şu Msı ın pahalı modellerine göre.
HD5850 herzaman HD5870 ten daha alınabilir olur ama , Çok daha F/P çünkü.
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DH Misafiri 9 yıl
sogutucularında parlak plastik kullanabilirlerdi icraat olarak çok iyi bir kart
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı gerçekten müthiş olmuş , hem performanslarıyla iyiler , hem tasarımlarıyla , görünen o ki soğutmaları da başarılı.
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ser_ka_n 9 yıl

Powercolor HD 5850 PCS+ incelemesi ,

techpowerup.com/...
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