PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ ve 5870 PCS+ modellerini duyurdu

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ve özel tasarımlı soğutucularıyla dikkat çeken Radeon HD 5800 PCS+ serisini duyurdu. Hem Radeon HD 5850 hem de Radeon HD 5870'i masaya yatıran firma PCS+ modelleriyle referans tasarımdan daha fazlasını isteyen yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarının her ikisi de dört adet Bakır ısı borusuna ve düşük gürültülü 92mm fanın kullanıldığı özel soğutucuyla birlikte geliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modellerden Radeon HD 5850 PCS+ 760MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 5870 modeli ise 875MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerden Radeon HD 5850 PCS+ 1440, Radeon HD 5870 PCS+ modeli ise 1600x paralel işlem birimiyle geliyorlar. UVD 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modeler DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve Crossfire X desteği de sunuyorlar.

DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunuyla sunulacak yeni kartların önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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