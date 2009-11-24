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PQI'dan dayanıklılığı onaylanmış harici harddiskler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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PQI'dan dayanıklılığı onaylanmış harici harddiskler
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Hassas yapılarından dolayı sarsıntılara oldukça duyarlı olan hard diskleri daha dayanaklı hale getirmek için firmalarda çalışmalarına devam ediyorlar. Depolama çözümleriyle bilinen PQI, dayanıklılığı tescil edilmiş yeni harici diskleriyle kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2” form faktöre sahip olan 320-500 ve 640GB'lık harici depolama ürünleri, özellikle Amerikan ordusu tarafından sağlamlıklarının onaylanmasıyla dikkat çekiyor. Amerikan ordusunun dayanıklılık standartlarından MIL-STD-810F 516.5 prosedür IV ile uyumlu olan harddiskler dayanıklılıklarını özel lastik malzeme ve sarsıntıyı absorbe eden süspansiyon teknolojisine borçlular. Ur Fortress yazılımı ile dosyaları şifre ile koruma altına alan PQI'ın yeni ürünleri tek bir tuşla geri yüklemede yapabiliyor.

Üzerinde dahili olarak USB kablosuna sahip olan harddisklerin fiyatları kesin olarak bilinmezken, 500GB'lık modelinin 120 dolar civarından satışa sunulması bekleniyor.

PQI'dan dayanıklılığı onaylanmış harici harddiskler
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<a href="http://www.pqi.com.tw/product2.asp?oid=208&catE1=208&PROID=403">PQI</a> Yorum Yaz
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artenis 10 yıl
fiyat normal seviyede, TR varmı ?
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kerem 10 yıl
Şimdiye kadar nerdelermiş. Kaza, dikkatsizlik vs bir çok kişinin hdd si kullanılmaz hale geliyor.

fx hader için teşekkürler
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Opeth 10 yıl
Amerikan ordusumu ne yapmıslar üzerinden tank mı geçmiş :)
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