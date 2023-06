Prince of Persia The Lost Crown için oynanış videosu paylaşıldı: Köklerine dönüyor

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en popüler yapımlarından Prince of Persia'nın yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown için 20 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Rayman Legends ve Valiant Hearts gibi yapımlar ile tanınan Ubisoft Montpellier tarafından geliştirilenyapım, serinin köklerine geri dönüyor. Gelin paylaşılan videoya hep birlikte göz atalım.

Prince of Persia The Lost Crown için yeni bir video paylaşıldı

Paylaşılan videoya baktığımızda, Metroidvania yapısından ilham alan Prince of Persia: The Lost Crown'un Pers mitolojisinden renkli manzaralara sahne olacağını görüyoruz. Ayrıca uzak ve yakın silahlar arasında geçiş sunan savaş mekanikleri, zamana dayalı bulmacalar ile oyuncular seçkin düşmanlarla karşı karşıya gelecek.

Bilmeyenler için Prince of Persia: The Lost Crown, genç, yetenekli bir savaşçı ve The Immortals adlı seçkin bir grubun üyesi olan Sargon karakterini konu alıyor. Karakterimiz Prens Ghassan'ı kurtarmak için gönderilirken, Kaf Dağı'na olan yolculukta yeni zaman güçleri, bulmacalar, heyecan verici yan görevler ve zorlu savaşlar oyuncuları bekliyor olacak.

Prince of Persia: The Lost Crown, 18 Ocak 2024 tarihinde PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Amazon Luna için çıkış yapacak. Halihazırda Ubisoft Store ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılan oyunun standart sürümü 849 TL, deluxe sürümü ise 999 TL fiyata sahip.

