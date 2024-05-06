Programlamayı halka indiren BASIC, 60 yaşında

Tam Boyutta Gör Günümüzde türetilmiş programlama dilleri arasında en fazla "lehçeye" sahip olan programlama dili BASIC, bu ay 60 yaşına girdi. BASIC'in (Yeni Başlayanlar İçin Çok Amaçlı Sembolik Talimat Kodu) orijinal versiyonu, kökenleri ABD, New Hampshire merkezli bir üniversite olan Dartmouth'a dayandığından "Dartmouth BASIC" olarak da anılıyor. Bu orijinal versiyon, düzinelerce BASIC dilinin temel noktasını oluşturuyor.

BASIC, programlamayı halka indirdi

Orijinal Dartmouth BASIC, Mayıs 1964'te piyasaya sürüldü ve 1979'a kadar güncellemendi. BASIC ve benzeri erişilebilir programlama dilleri öncesinde, kişisel bilgisayarlar bir odayı kaplayan makinelerdi ve herhangi bir şey yapmak için neredeyse her durum için ayrı bir şekilde programlanmaları gerekiyordu. İnsanlar BASIC'in programlamayı "demokratikleştirdiğini" söylüyor. Bunun nedeni, BASIC'in ilk büyük programlama dillerinden biri olmasının yanı sıra aslında en erişilebilir dillerden biri olması.

Dartmouth BASIC, bir General Electric bilgisayarıyla kullanılmak üzere "bir zaman paylaşım sistemi" ile birlikte geliştirildi. Zaman paylaşımı, kaynaklarını aynı anda birden fazla terminal arasında bölmek üzere tasarlanmış bir bilgisayarı ifade ediyor. BASIC'in ilk testi, GE-225 makinesine bağlı iki ayrı terminal üzerinden aynı anda iki BASIC uygulamasıyla gerçekleştirildi.

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Peki Dartmouth BASIC ne kadar etkili? Bugüne kadar, son 60 yılda belirli durumlara ve cihazlara uyarlanmış birkaç düzine BASIC türevi oluşturuldu. BASIC'in ilk ürünleri arasında Commodore BASIC'in yanı sıra Atari BASIC, Microsoft BASIC ve TI-BASIC yer alıyor. Daha yakın tarihlerde ise Microsoft'un Visual Basic'i ve onun yan ürünleri bulunuyor.

Ancak kritik makineleri çalıştıranların, BASIC'in eski sürümlerine dayanan uygulamaları oluştururken veya kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. ABD hükümeti, C++ gibi programlama dillerinin "bellek açısından güvenli" olmaması nedeniyle kullanılmamasını öneriyor. Yine de BASIC, birçok eski programcı ve programlamaya yeni başlayan kişi tarafından kolaylığı ve sadeliği nedeniyle kullanılmaya devam ediyor ve edecek gibi görünüyor.

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Programlamayı halka indiren BASIC, 60 yaşında