Programlamayı halka indiren BASIC, 60 yaşında

BASIC, programlamayı halka indirdi
Orijinal Dartmouth BASIC, Mayıs 1964'te piyasaya sürüldü ve 1979'a kadar güncellemendi. BASIC ve benzeri erişilebilir programlama dilleri öncesinde, kişisel bilgisayarlar bir odayı kaplayan makinelerdi ve herhangi bir şey yapmak için neredeyse her durum için ayrı bir şekilde programlanmaları gerekiyordu. İnsanlar BASIC'in programlamayı "demokratikleştirdiğini" söylüyor. Bunun nedeni, BASIC'in ilk büyük programlama dillerinden biri olmasının yanı sıra aslında en erişilebilir dillerden biri olması.
Dartmouth BASIC, bir General Electric bilgisayarıyla kullanılmak üzere "bir zaman paylaşım sistemi" ile birlikte geliştirildi. Zaman paylaşımı, kaynaklarını aynı anda birden fazla terminal arasında bölmek üzere tasarlanmış bir bilgisayarı ifade ediyor. BASIC'in ilk testi, GE-225 makinesine bağlı iki ayrı terminal üzerinden aynı anda iki BASIC uygulamasıyla gerçekleştirildi.
Peki Dartmouth BASIC ne kadar etkili? Bugüne kadar, son 60 yılda belirli durumlara ve cihazlara uyarlanmış birkaç düzine BASIC türevi oluşturuldu. BASIC'in ilk ürünleri arasında Commodore BASIC'in yanı sıra Atari BASIC, Microsoft BASIC ve TI-BASIC yer alıyor. Daha yakın tarihlerde ise Microsoft'un Visual Basic'i ve onun yan ürünleri bulunuyor.
Ancak kritik makineleri çalıştıranların, BASIC'in eski sürümlerine dayanan uygulamaları oluştururken veya kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. ABD hükümeti, C++ gibi programlama dillerinin "bellek açısından güvenli" olmaması nedeniyle kullanılmamasını öneriyor. Yine de BASIC, birçok eski programcı ve programlamaya yeni başlayan kişi tarafından kolaylığı ve sadeliği nedeniyle kullanılmaya devam ediyor ve edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.