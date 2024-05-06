Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Programlamayı halka indiren BASIC, 60 yaşında

    Programlama dilleri arasında en fazla "lehçeye" sahip olan BASIC, bu ay 60 yaşına girdi. İlk programlama dillerinden biri olan BASIC, kolaylığıyla programlamayı demokratikleştiren dil olarak anılıyor.
    Programlamayı halka indiren BASIC, 60 yaşında Tam Boyutta Gör
    Günümüzde türetilmiş programlama dilleri arasında en fazla "lehçeye" sahip olan programlama dili BASIC, bu ay 60 yaşına girdi. BASIC'in (Yeni Başlayanlar İçin Çok Amaçlı Sembolik Talimat Kodu) orijinal versiyonu, kökenleri ABD, New Hampshire merkezli bir üniversite olan Dartmouth'a dayandığından "Dartmouth BASIC" olarak da anılıyor. Bu orijinal versiyon, düzinelerce BASIC dilinin temel noktasını oluşturuyor.

    BASIC, programlamayı halka indirdi

    Orijinal Dartmouth BASIC, Mayıs 1964'te piyasaya sürüldü ve 1979'a kadar güncellemendi. BASIC ve benzeri erişilebilir programlama dilleri öncesinde, kişisel bilgisayarlar bir odayı kaplayan makinelerdi ve herhangi bir şey yapmak için neredeyse her durum için ayrı bir şekilde programlanmaları gerekiyordu. İnsanlar BASIC'in programlamayı "demokratikleştirdiğini" söylüyor. Bunun nedeni, BASIC'in ilk büyük programlama dillerinden biri olmasının yanı sıra aslında en erişilebilir dillerden biri olması.

    Dartmouth BASIC, bir General Electric bilgisayarıyla kullanılmak üzere "bir zaman paylaşım sistemi" ile birlikte geliştirildi. Zaman paylaşımı, kaynaklarını aynı anda birden fazla terminal arasında bölmek üzere tasarlanmış bir bilgisayarı ifade ediyor. BASIC'in ilk testi, GE-225 makinesine bağlı iki ayrı terminal üzerinden aynı anda iki BASIC uygulamasıyla gerçekleştirildi.

    Peki Dartmouth BASIC ne kadar etkili? Bugüne kadar, son 60 yılda belirli durumlara ve cihazlara uyarlanmış birkaç düzine BASIC türevi oluşturuldu. BASIC'in ilk ürünleri arasında Commodore BASIC'in yanı sıra Atari BASIC, Microsoft BASIC ve TI-BASIC yer alıyor. Daha yakın tarihlerde ise Microsoft'un Visual Basic'i ve onun yan ürünleri bulunuyor. 

    Ancak kritik makineleri çalıştıranların, BASIC'in eski sürümlerine dayanan uygulamaları oluştururken veya kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor.  ABD hükümeti, C++ gibi programlama dillerinin "bellek açısından güvenli" olmaması nedeniyle kullanılmamasını öneriyor. Yine de BASIC, birçok eski programcı ve programlamaya yeni başlayan kişi tarafından kolaylığı ve sadeliği nedeniyle kullanılmaya devam ediyor ve edecek gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    conta yakan araba ne kadar su eksiltir kitserver 13 1.04 dsg şanzıman sorunu hangi yıllarda sorunlu muhabbet kuşu neden kokar elma şekeri hangi marketlerde var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15.6&quot; FHD Notebook
    Dell Inspiron 15.6" FHD Notebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız