PS Plus abonelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ocak 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Aralık ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada ve Neon White dahil 5 yeni oyun eklenmişti. Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Disney Epic Mickey: Rebrushed, Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Core Keeper olacak.
- Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5
- Need For Speed Unbound | PS5
- Core Keeper | PS4, PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.