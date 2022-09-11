Uyarı: Gen 5 bağlantı ve ATX 3.0 uyumlu PSU harici çözümlere yönelmeyin!

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Yeni nesil ekran kartları ile birlikte enerji tüketimi de had safhaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu yüksek enerji tüketimini karşılamak için ise Gen 5 (12VHPWR) bağlantılar ve ATX 3.0 uyumlu PSU standartları belirlenmişti. PCI-SIG grubu bu uyumu bozmamanızı istiyor.

PSU sahiplerine uyarı

Pek çok PSU üreticisi ürün ATX 2.0 uyumlu olsa da Gen 5 (12VHPWR) bağlantı kablolarını kutu içerisinde hediye etmeye başladı. Ne yazık ki 600W seviyesine çıkan enerji tüketimi için sağlam bir çözüm gerek.

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PCI-SIG platformu mutlaka ATX 3.0 uyumlu PSU ve Gen 5 (12VHPWR) bağlantılarının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde diğer çözümler daha düşük enerji aktarımını desteklediği için belirli şartlar altında güvenlik riski oluşturuyor.

Platform hali hazırda piyasada tüketicilere sunulan PSU çözümlerini yakından takip ediyor. Bu konuda daha farklı sistemler ile karşılaşıldığında tüketiciyi aydınlatma anlamında güncellemeler de geçilecek.

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