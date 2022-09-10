GeForce RTX 4090 ekran kartları listelenmeye başladı

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Nvidia’nın ay içerisinde gerçekleştireceği GeForce RTX 4000 serisi ekran kartlarının tanıtımından önce yine farklı perakende kanallarının uyanıklığına şahit oluyoruz. Fahiş fiyatlardan ön listelemeler başladı.

GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar?

Avusturalyalı bazı perakendecilerde ortaya çıkan listelemeler iç açıcı değil. Gigabyte RTX 4090 GAMING OC 24GB ekran kartı 2910$ civarındayken Gigabyte RTX 4090 AORUS MASTER 24GB ise 2499$ seviyesinde. İki farklı perakendecide ise GAMING OC fiyatları 3000$ üzerine çıkıyor. Ayrıca Vietnamlı perakendeciler de ön listelemelere başladı.

Nvidia GeForce RTX 4080 poşetinde görüntülendi 6 gün önce eklendi

Henüz GeForce RTX 4090 için resmi bir fiyat bilgisi mevcut değil ancak bu derece bir fahiş fiyat muhtemelen olmayacaktır zira mevcut kartlarda oluşan stok fazlalığı nedeniyle fiyatlar oldukça düşmüş durumda. Abartı bir fiyat farkı kulağa pek gerçekçi gelmiyor. Bu bakımdan oyuncuların bu tarz ön listelemelere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

GeForce RTX 4090 ekran kartı 16834 CUDA birimi, 2520MHz boost hız, 24GB GDDR6X bellek, 1008GB/s bant genişliğine sahip olmasına rağmen bellek daha düşük 21Gbps hızında çalışıyor. Yine de 384-bit veri yolu ile bu açığı kapatıyor.

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GeForce RTX 4090 sahneye çıkıyor