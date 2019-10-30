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    QLED ekranlı Galaxy Book Flex ve Ion duyuruldu

    Kuantum nokta teknolojisine yer veren Galaxy Book Flex ve Galaxy Book Ion dizüstü modelleri pazarın ilk QLED ekranlı cihazları oldu. Ayrıca tersine kablosuz şarj özelliği de var.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    QLED ekranlı Galaxy Book Flex ve Ion duyuruldu
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    Son dönemde televizyonlarda görüntü kalitesini arttırırken maliyeti de düşürme adına kuantum nokta teknolojisini kullanan QLED panelleri geliştiren Samsung, sonrasında monitörlerde de bunu kullanmaya başlamıştı. Şimdi sıra dizüstü modellerinde.

    Galaxy Book serisine eklenen Flex ve Ion adındaki iki yeni dizüstü modeli QLED ekran taşıyan pazarın ilk ürünleri olma özelliğine sahip. 13 inç ve 15 inç ekran seçenekleriyle toplamda 4 farklı versiyon yer alıyor.

    Galaxy Book Flex özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Flex modeli Full HD QLED ekrana sahip. Ekran 360 derece dönerek arka gövdeye yaslanabiliyor ve böylece bir tablet haline geliyor. Onuncu nesil Ice Lake tabanlı Intel Core işlemciler barındıran model, 15 inçlik versiyonda GeForce M250 harici grafik kartı sunuyor. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro tanıtıldı"

    Parmak izi okuyucu ve S Pen avantajlarına sahip olan modelde HD web kamera ve çift mikrofon dizilimi yer alıyor. WiFi 6 ile bağlantı kapasitesini arttıran modelin stereo hoparlörleri AKG tarafından optimize edilmiş. Thunderbolt 3 ve USB Tip-C gibi girişleri olan Galaxy Book Flex modeli 20 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz olarak mobil cihazları şarj edebilme özelliğine sahip. Galaxy Book Flex için 1400$ civarında bir başlangıç fiyatı bekleniyor.

    QLED ekranlı Galaxy Book Flex ve Ion duyuruldu
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    Galaxy Book Ion özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Ion farklı olarak klasik bir dizüstü tasarımı sunuyor. İşlemci tarafında ise onuncu nesil Comet Lake tabanlı Intel işlemciler tercih edilmiş. Harici ekran kartı ve S Pen seçenekleri mevcut değil. Ayrıca DDR4 RAM kullanılırken hem bellek hem depolama tarafında 15 inçlik versiyon için birer genişleme yuvası sunulmuş. Yine 20 saat kullanım süresi ve ters kablosuz şarj özelliği mevcut. Galaxy Book Ion için 1100$ başlangıç fiyatı mevcut. Her iki model de gelecek yıl başlarında piyasada olacak.



    https://www.engadget.com/2019/10/29/galaxy-book-flex-and-ion-hands-on-gorgeous-qled-laptops/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 4 sa.
    FRC siz gerccek 10 bit ile gelirse HDR icerikler icin ideal olacaktir. Ek olarak merak ettigim Samsung un dahil olmadigi Dolby Vision standartlarindaki icerikleri de oynatabilecek mi kaliteli hakkiyla ...


    Aksi halde 4K veya 4K+ veya 5K 16:10 veya 4:3 ekranli gelmemesi ile icerik uretenler basta olmak uzere pek ideal olmayacaktir :/

    Bircok marka icerik uretimlerine de odaklanmistir urunleri de yeni yeni cikmaktadir ...


    Bakalim IGZO panel e rakip olacak mi Samsung un kullandigi QLED lede ...


    Yoksa birsekilde kirpilmis QLED filan mi ?


    Detayli incelemeler sart!


    Turkiye gibi ulkelerde oyun odakli bilgisayar cesitlerinden GINA gelenler neden sadece Apple urunlerine mahkum olsun ki ? Yabanci ulkelerde yelpazeler genis yillardir ve Turkiye'ye cogu onemli modeller gelmiyor gelen de gayri resmi veya kismen veya cok cok gec geliyor! . Gec gelenler de acaba refurbished reconditioned filan mi son kullanici bilemiyor mevcut tuketici yasalari vs yuzunden! ...


    Bakalim nasil olacak ...


    Baska markalar da umarim QLED 4K ekranlilarini da kullanir bu vesile ile...

    Kuantum LED denen QLED Samsung tarafindan pazarlanmis bir isimlendirmedir rakip sirketler de urunlerinde kullanmasi dilegi ile ...
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