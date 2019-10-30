QLED ekranlı Galaxy Book Flex ve Ion duyuruldu

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Son dönemde televizyonlarda görüntü kalitesini arttırırken maliyeti de düşürme adına kuantum nokta teknolojisini kullanan QLED panelleri geliştiren Samsung, sonrasında monitörlerde de bunu kullanmaya başlamıştı. Şimdi sıra dizüstü modellerinde.

Galaxy Book serisine eklenen Flex ve Ion adındaki iki yeni dizüstü modeli QLED ekran taşıyan pazarın ilk ürünleri olma özelliğine sahip. 13 inç ve 15 inç ekran seçenekleriyle toplamda 4 farklı versiyon yer alıyor.

Galaxy Book Flex özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Flex modeli Full HD QLED ekrana sahip. Ekran 360 derece dönerek arka gövdeye yaslanabiliyor ve böylece bir tablet haline geliyor. Onuncu nesil Ice Lake tabanlı Intel Core işlemciler barındıran model, 15 inçlik versiyonda GeForce M250 harici grafik kartı sunuyor. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği mevcut.

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Parmak izi okuyucu ve S Pen avantajlarına sahip olan modelde HD web kamera ve çift mikrofon dizilimi yer alıyor. WiFi 6 ile bağlantı kapasitesini arttıran modelin stereo hoparlörleri AKG tarafından optimize edilmiş. Thunderbolt 3 ve USB Tip-C gibi girişleri olan Galaxy Book Flex modeli 20 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz olarak mobil cihazları şarj edebilme özelliğine sahip. Galaxy Book Flex için 1400$ civarında bir başlangıç fiyatı bekleniyor.

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Galaxy Book Ion özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Ion farklı olarak klasik bir dizüstü tasarımı sunuyor. İşlemci tarafında ise onuncu nesil Comet Lake tabanlı Intel işlemciler tercih edilmiş. Harici ekran kartı ve S Pen seçenekleri mevcut değil. Ayrıca DDR4 RAM kullanılırken hem bellek hem depolama tarafında 15 inçlik versiyon için birer genişleme yuvası sunulmuş. Yine 20 saat kullanım süresi ve ters kablosuz şarj özelliği mevcut. Galaxy Book Ion için 1100$ başlangıç fiyatı mevcut. Her iki model de gelecek yıl başlarında piyasada olacak.

https://www.engadget.com/2019/10/29/galaxy-book-flex-and-ion-hands-on-gorgeous-qled-laptops/