Yeni Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro tanıtıldı

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Bir dönem Android işletim sistemli oyun konsollarının piyasayı kasıp kavurmaya başladığını görmüştük. Ne var ki akıllı telefonların oyun anlamında daha iyi hale gelmesi ve geleneksel konsolların bu alanda fazla yer bırakmaması nedeniyle fırtına kısa sürmüştü. Bu macerada ayakta kalan tek firma Nvidia oldu.

Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro özellikleri

Nvidia Shield TV ile Android oyun konsolu trendine katılan firma biraz daha set üstü medya kutusu konseptine bağlı kaldığı için popülaritesini kaybetmedi. O gün bugündür de istikrarlı bir şekilde konsolunu desteklemeye devam ediyor. Bu hafta iki yeni Shield TV cihazı daha tanıtıldı.

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Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro modelleri Tegra X1+ yonga setinden gücünü alıyor. Tegra X1 yonga setinde hatırlanacağı üzere 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyordu. Grafik tarafında ise 256 adet Maxwell tabanlı CUDA çekirdeği dikkat çekiciydi. Tegra X1+ ise orijinalin üzerine yüzde 25 daha fazla performans getirdiğini ifade ediyor. Muhtemelen 20nm olan üretim sürecinin biraz daha geliştirildiği ve çekirdeklerin hızının arttığı bir senaryo söz konusu.

Daha iyi yonga setinin de katkısıyla 4K HDR içerikleri oynatabilen kutular ayrıca HD video içeriklerini yapay zekâ algoritmaları ile kaliteli bir şekilde 4K çözünürlüğe ölçekleyebiliyor. Ayrıca bulut oyun ve gelişmiş yerleşik oyunlar da oynanabiliyor.

Shield TV Pro serinin klasik tasarımına sadık kalmış. Ekstra olarak iki USB girişi yer alıyor. 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip olan kutuya harekete duyarlı ve mikrofonu ile Google Assistant özelliğini çağırabileceğiniz kumanda dahil. Shield TV Pro için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş.

Yeni Nvidia Shield TV ise önceki nesillerin aksine silindir şeklinde bir tasarım benimsemiş. 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip Nvidia Shield TV için 149$ fiyat etiketi mevcut. Yine kumanda kutuya dahil.

https://www.phonearena.com/news/new-nvidia-shield-tv-shield-tv-pro-specs-features-prices_id119989