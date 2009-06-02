Qualcomm akıllı telefonlar için 1.3GHz işlemcili Snapdragon platformunu hazırlıyor

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Yarıiletken dünyasının saygın isimlerinden birisi olan ve hazırladığı işlemci-çipset çözümleriyle akıllı telefon pazarının önemli bir kısmını kontrol eden Qualcomm, özellikle Toshiba'nın TG-01 modeliyle sansasyon yaratan Snapdragon platformunu daha hızlı aynı zamanda daha az güç tüketen yeni bir çipset ile güncellemeye hazırlanıyor. Toshiba'nın yeni akıllı telefon serisinde kullanılan ve 1GHz'lik işlemci ile güçlendirilen platformdan farklı olarak QSD8650A kod adlı yeni çipser daha iddialı özelliklere sahip olacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 15x15mm paket boyutuna sahip olduğu belirtilen yeni çipsetin Snapdragon platformunun güncel çözümlerine kıyasla %30'a varan oranda daha az güç tükettiği ve 1.3GHz'de çalışan işlemci ile geleceği belirtildi. GPS özelliğine ek olarak UMTS, CDMA 3G, WiFi, ve Bluetooth 2.1 gibi bağlantı teknolojilerini destekleyen ayrıca 2D ve 3D hızlandırma için özel grafik çekirdeğine sahip olan yonga setinin 1280 x 800 çözünürlüğünü desteklediği açıklandı.

Qualcomm Snapdragon QSD8650A'nın yıl sonunda örneklendirilmesi planlanırken, güç vereceği mobil cihazların 2010'da gelmesi bekleniyor.