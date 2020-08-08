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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor

    Güvenlik araştırmacıları CheckPoint tarafından Qualcomm DSP çiplerinde 400 güvenlik açığı keşfedildi. Mevcut açıkların kullanılan Android telefonların %40'ını etkilediği bildiriliyor.
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    Güvenlik
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm DSP çipindeki güvenlik kusurları birçok Android kullanıcısını riske atıyor
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    Dünya'daki Android akıllı telefonların yaklaşık %40'ında bulunan Qualcomm dijital sinyal işlemcisi (DSP) çipinin 400 kadar güvenlik açığına sahip olduğu bildiriliyor. Güvenlik araştırma şirketi CheckPoint, araştırmasında, bu güvenlik açıklarının bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişmesine, cep telefonunu sürekli yanıt vermemesine ve kötü amaçlı yazılımların ve diğer kötü amaçlı kodların faaliyetlerini tamamen gizlemesine ve kaldırılamaz hale gelmesine izin verdiğini keşfetti.

    CheckPoint, Qualcomm DSP yongalarının Google, Samsung, LG, Xiaomi, OnePlus'ın da içlerinde olduğu birçok şirketin ileri teknoloji telefonlarında bulunduğunu söylüyor.

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    CheckPoint, mobil tedarikçilerin bu güvenlik açıklarının neden olduğu olası riskleri azaltmak için olası çözümler üzerinde çalışmasını istediğinden, bu güvenlik açıklarının tüm teknik ayrıntılarını yayınlamadı.

    Qualcomm: Güvenlik açıklarının istismar edildiğine dair kanıt yok

    Qualcomm DSP çipinin içinde bulunan 400 güvenlik açığı, saldırganların herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerekmeden telefonu bir casusluk aracına dönüştürmesine olanak tanıyor. Bilgisayar korsanları, bu güvenlik açıklarından yararlanarak fotoğraflara, videolara, arama kaydına, gerçek zamanlı mikrofon ve konum verilerine ve çok daha fazlasına erişim sağlayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var"

    Konuya ilişkin Qualcomm: "Sağlam güvenlik ve gizliliği destekleyen teknolojiler sağlamak Qualcomm için bir önceliktir. CheckPoint tarafından açıklanan Qualcomm Compute DSP güvenlik açığı ile ilgili olarak, sorunu doğrulamak ve OEM'ler için uygun azaltıcı önlemleri sağlamak için özenle çalıştık. Şu anda istismar edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Son kullanıcıları, yamalar kullanıma sunulduğunda cihazlarını güncellemelerini ve yalnızca Google Play Store gibi güvenilir yerlerden uygulamaları yüklemelerini öneririz." açıklamalarında bulundu.



    Kaynakça https://www.digitalinformationworld.com/2020/08/hundreds-of-vulnerabilities-found-in-vast-majority-of-android-smartphones.html https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/millions-android-phones-at-risk-security-flaws-qualcomm-chips-6545530/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    dsp ne işe yarar !
    kayan sayı üretirler
    bu şekilde üretilen sesler tek ton şeklinde değilde
    geçişli bir şekle dönüşür.
    sanki doğal bir ses -miş gibi sanarsınız.

    bunun ram alanına düşmemesi gerekir
    eğer buraya düşerse
    ram taşması anlamına gelir
    o zamanda sistem bilinçli bir şekilde
    belli müzikleri ve sesleri dinlerken sistem açığı oluşur
    işin ilginci örneğin nete bir şey izliyor veya dinliyorsun
    bu açığı bilenler
    bi müziğe atıyorum -0- db xxx hz ses eklese
    ama bu ses haliyle duyulmayacağı için
    DSP işlemci ram açığı oluşturan veri oluşturuyor ise
    burada sıkıntı ses frekans değerinin işlemci ve ram e neden bağlı
    direk anfi devresine bağlı olması ve işlemci ve ram é geri erişimi olmaması lazım

    yani bunu kim yaptıysa bilinçli bir arka kapı inşa ettiği ortada !
    dsp ne işe yarar ! kayan sayı üretirler bu şekilde üretilen sesler tek ton şeklinde değilde geçişli bir şekle dönüşür. sanki doğal bir ses -miş...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    dsp ne işe yarar !
    kayan sayı üretirler
    bu şekilde üretilen sesler tek ton şeklinde değilde
    geçişli bir şekle dönüşür.
    sanki doğal bir ses -miş gibi sanarsınız.

    bunun ram alanına düşmemesi gerekir
    eğer buraya düşerse
    ram taşması anlamına gelir
    o zamanda sistem bilinçli bir şekilde
    belli müzikleri ve sesleri dinlerken sistem açığı oluşur
    işin ilginci örneğin nete bir şey izliyor veya dinliyorsun
    bu açığı bilenler
    bi müziğe atıyorum -0- db xxx hz ses eklese
    ama bu ses haliyle duyulmayacağı için
    DSP işlemci ram açığı oluşturan veri oluşturuyor ise
    burada sıkıntı ses frekans değerinin işlemci ve ram e neden bağlı
    direk anfi devresine bağlı olması ve işlemci ve ram é geri erişimi olmaması lazım

    yani bunu kim yaptıysa bilinçli bir arka kapı inşa ettiği ortada !
    Yanıtla +8
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Güncellemeye cihazlar ne olacak?
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