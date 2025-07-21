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    Microsoft SharePoint'teki tehlikeli güvenlik açığı, binlerce kuruluşu hedef alıyor

    Microsoft, SharePoint sunucularındaki sıfır günlük güvenlik açığını düzelten bir yama yayınladı. Ancak bu açık şu anda aktif şekilde istismar ediliyor ve binlerce kuruluşu riske atıyor. İşte detaylar:

    Microsoft SharePoint’teki güvenlik açığı birçok şirketi kapsıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, SharePoint sunucularındaki büyük bir sıfır günlük güvenlik açığını fark etti ve hemen bir yama yayımlayarak bu açığı kapatmaya çalıştı. Ancak bu açıklık aktif olarak istismar ediliyor ve birçok önemli kuruluşu riske atıyor. Siber güvenlik uzmanları ise bu açığın özellikle üniversiteler, enerji şirketleri, devlet kurumları ve telekomünikasyon şirketleri gibi önemli yapıları etkilediğini belirtti.

    FBI ve CISA, SharePoint açığını hedef alan saldırıları inceliyor

    Sıfırıncı gün saldırısı, yazılım geliştiricilerinin fark etmediği ve henüz düzeltilemeyen güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesidir. SharePoint sunucu yazılımındaki bu büyük güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının dosya sistemlerine ve yapılandırmalara erişim sağlamasına, kod çalıştırmasına ve hatta sistemleri tamamen ele geçirmelerine olanak tanıyor.

    Siber güvenlik şirketi Censys, bu açığın 10.000'den fazla şirketi riske atabileceğini ve fidye yazılımı operatörlerinin de açık üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Google Tehdit İstihbarat Grubu ise bu güvenlik açığının gelecekteki yamaları geçebilen kalıcı ve kimliği doğrulanmamış erişim sağladığını da vurguladı.

    Bu güvenlik açığı ilk olarak Eye Security tarafından tespit edildi ve güvenlik şirketi, bilgisayar korsanlarının SharePoint sunucularına erişip kullanıcıları veya hizmetleri taklit etmek için anahtarları çalmasına olanak tanıdığını belirtti. Bu ihlalin hızlı bir şekilde veri hırsızlığı, parola toplama ve ağda yatay hareketlere yol açabileceği ifade edildi. Ayrıca SharePoint'in Outlook, Teams ve OneDrive gibi temel hizmetlerle bağlantılı olması bu ihlalin etkilerinin hızla yayılmasına neden olabiliyor.

    FBI, bu saldırının farkında ve hükümetle işbirliği içinde çalışıyor. Ancak, sıfırıncı gün saldırılarının arkasında hangi grupların olduğu henüz netleşmiş değil. Bu saldırıların ardından ise Microsoft'un güvenlik önlemleri tekrar sorgulanmaya başlanabilir.

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