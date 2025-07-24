ABD Nükleer Güvenlik İdaresi’ne Çin bağlantılı siber saldırı

Gizli bilgiler güvende
Bloomberg’in haberine göre, ABD Donanması'nın nükleer denizaltılarında kullanılan reaktörleri sağlayan NNSA de saldırıya maruz kalan kurumlar arasında yer alıyor. Söz konusu güvenlik açığının geçtiğimiz günlerde 50’den fazla kurumu etkilediği belirtilmişti. Ancak yetkililer herhangi bir gizli bilginin sızdırılmadığını vurguluyor.
ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanlığın Microsoft 365 bulut sistemlerini yaygın olarak kullandığı ve güçlü siber güvenlik altyapısına sahip olduğu için saldırıdan asgari düzeyde etkilendiği aktarıldı. Açıklamaya göre sadece çok sınırlı sayıda sistem saldırıdan etkilendi ve etkilenen sistemlerin tamamı geri yükleniyor.
Microsoft, güvenlik açığını tespit ettikten sonra etkilenen tüm SharePoint sürümleri için yama yayınladı. Uzaktan sunucu erişimine ve veri sızdırmaya olanak tanıyan bu açık, Mayıs ayında düzenlenen Pwn2Own siber güvenlik yarışmasında ortaya çıkan iki farklı hatanın birleşimiyle oluşmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya