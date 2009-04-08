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Qualcomm: Netbook satışları dizüstü bilgisayarları geride bırakacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm: Netbook satışları dizüstü bilgisayarları geride bırakacak
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Netbook'ların yüksek satış potansiyeline sahip olduğu ve önümüzdeki yıllarda kullanım yaygınlığını arttıracağı araştırma kuruluşları tarafından sık sık dile getirilmekte. Fakat bu sefer ki iddia yarıiletken endüstrisinin zirvesindeki isimlerden birine, Qualcomm'a ait. Snapdragon platformuyla yüksek performanslı akıllı telefon pazarında iddialı olmayı hedefleyen firma, aynı platform ile netbook pazarına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. Firmanın tepe yöneticisi Paul Jacobs verdiği bir röportajında netbook'ların dizüstü bilgisayarların önüne geçeceğini belirtti.

Paul Jacobs'un açıklamalarına göre, netbook'lar yakın zamanda bilgisayar pazarını domine edecekler ve satış rakamları açısından dizüstü bilgisayarları geride bırakmayı başaracaklar. Her ne kadar bay Jacobs spesifik bir tarih vermiş olmasa da bu gelişmenin oldukça hızlı bir şekilde yaşanacağını belirtiyor. Intel'in Atom platformuna kıyasla çok daha ucuz olması beklenen Snapdragon platformuyla netbook pazarında hatırı sayılır bir pay kapma mücadelesine girişecek olan Qualcomm'un neler yapabileceğini ise zaman gösterecek.


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sertacaygun 10 yıl
Qual'i %30- 40 gibi dilimleri kapmış olarak görmek isteriz.
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max975 10 yıl
bakalım bu sektörün lokomotifi olabilecek mi?
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magicool 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım bu sektörün lokomotifi olabilecek mi?

hiç sanmıyorum intel ne yapar eder bu sektörü elde eder...
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