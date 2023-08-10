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    Anlık Bildirim

    Qualcomm'un modemi 5G hızında dünya rekoru kırdı

    Qualcomm'un geçtiğimiz Şubat ayında duyurduğu Snapdragon X75 5G modemi inanılmaz bir veri aktarım hızına ulaştı. Yeni modem bu yılın sonlarında akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak.
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    Qualcomm'un modemi 5G hızında dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Qualcomm, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği Snapdragon X75 5G Modem-RF System ile veri aktarım hızı rekoru kırmayı başardı. Yıl sonuna doğru ticari cihazlarda yerini alacak modemin ne kadar hızlara çıkabileceği belli oldu.

    Qualcomm'un son teknoloji modeminin 7.5 Gbps gibi muazzam downlink hızına ulaştığı bildiriliyor. Bu kadar yüksek hıza 4 taşıyıcı birleştirme (CA), 4 TDD kanalı ve 1024 QAM teknolojisi kullanılarak ulaşıldı. Ayrıca 300 MHz spektrumdan yararlanıldığını belirtelim.

    Qualcomm'un modemi 5G hızında dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Yıl sonunda telefonlara geliyor

    Yeni modem bu yıl Şubat ayında düzenlenen MWC etkinliğinde duyurulmuştu. Galaxy S23 serisinde ve Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirilmiş diğer üst sınıf modellerde kullanılan X70 modemin devamı niteliğinde sunulduğunu hatırlatalım.

    Qualcomm, Snapdragon X75'e sahip telefonların 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmeye başlayacağını onayladı. Modemin gerçek dünya senaryolarında nasıl bir performans göstereceğini hep birlikte göreceğiz.

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