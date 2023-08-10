Redmi Note 13 Pro+, markanın kavisli ekrana sahip ilk telefonu olabilir

Yeni nesil Redmi Note modellerinin önümüzdeki sonbaharda resmiyet kazanması bekleniyor. Serinin amiral gemisi Redmi Note 13 Pro+ olacak. Cihazın bazı özellikleri internete düştü. Bilgiler güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station'dan geliyor.
200 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil
Çinli kaynağa göre akıllı telefon 200 megapiksel ana kamera ile donatılacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh'lik bataryadan bahsediliyor. Ekran özellikleri henüz belli değil ancak kavisli yan kenarlara sahip olacağı yönünde bilgiler var.
Akıllı telefonda 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan bir panel görebiliriz. Çin'den gelen son bilgiler bunlar. Redmi Note 13 serisi kapsamında Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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