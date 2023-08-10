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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 13 Pro+, markanın kavisli ekrana sahip ilk telefonu olabilir

    Redmi Note 13 Pro+ hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Çinli kaynaklar cihazın kavisli ekrana sahip ilk Redmi akıllı telefon olma yolunda olduğunu söylüyor.
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    Redmi Note 13 Pro+, kavisli ekrana sahip ilk Redmi olabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugüne kadar Redmi markası altında farklı fiyat aralıklarında birçok akıllı telefon çıkardı. Ancak şirketin piyasaya sürdüğü cihazların hiçbiri kavisli ekran yoktu. Görünüşe bakılırsa bu gidişat Redmi Note 13 Pro+ modeliyle değişebilir.

    Yeni nesil Redmi Note modellerinin önümüzdeki sonbaharda resmiyet kazanması bekleniyor. Serinin amiral gemisi Redmi Note 13 Pro+ olacak. Cihazın bazı özellikleri internete düştü. Bilgiler güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station'dan geliyor.

    Redmi Note 13 Pro+, kavisli ekrana sahip ilk Redmi olabilir Tam Boyutta Gör

    200 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil

    Çinli kaynağa göre akıllı telefon 200 megapiksel ana kamera ile donatılacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh'lik bataryadan bahsediliyor. Ekran özellikleri henüz belli değil ancak kavisli yan kenarlara sahip olacağı yönünde bilgiler var.

    Akıllı telefonda 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan bir panel görebiliriz. Çin'den gelen son bilgiler bunlar. Redmi Note 13 serisi kapsamında Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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