Redmi Note 13 Pro+, markanın kavisli ekrana sahip ilk telefonu olabilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi bugüne kadar Redmi markası altında farklı fiyat aralıklarında birçok akıllı telefon çıkardı. Ancak şirketin piyasaya sürdüğü cihazların hiçbiri kavisli ekran yoktu. Görünüşe bakılırsa bu gidişat Redmi Note 13 Pro+ modeliyle değişebilir.

Xiaomi Mix Fold 3'ün için tarih verildi: İşte resmi görüntüleri 23 sa. önce eklendi

Yeni nesil Redmi Note modellerinin önümüzdeki sonbaharda resmiyet kazanması bekleniyor. Serinin amiral gemisi Redmi Note 13 Pro+ olacak. Cihazın bazı özellikleri internete düştü. Bilgiler güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station'dan geliyor.

Tam Boyutta Gör

200 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil

Çinli kaynağa göre akıllı telefon 200 megapiksel ana kamera ile donatılacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh'lik bataryadan bahsediliyor. Ekran özellikleri henüz belli değil ancak kavisli yan kenarlara sahip olacağı yönünde bilgiler var.

Akıllı telefonda 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan bir panel görebiliriz. Çin'den gelen son bilgiler bunlar. Redmi Note 13 serisi kapsamında Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 13 Pro+, kavisli ekrana sahip ilk Redmi olabilir