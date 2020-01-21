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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu

    Snapdragon 720G, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 yonga setleri orta seviyede hem üst düzey verimlilik hem de iyi bir performans amacıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu
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    MediaTek ve Samsung gibi rakiplerine alan bırakmak istemeyen Qualcomm orta seviyede iddialı olacak yeni yonga setlerini duyurdu. YOnga setleri 3 farklı seride kendisine yer buluyor ve 4.5G odağında çalışıyor.

    Snapdragon 720G özellikleri

    Snapdragon 720G yonga seti 8nm sürecinde üretiliyor ve verimlilik noktasında öne çıkıyor. 4 adet Kryo 260 özelleştirilmiş çekirdeği 2.3GHz seviyesine kadar çıkarken verimlilik için 4 adet Kryo 465 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 618 mevcut. G takısı nedeniyle grafik birimi biraz daha performanslı çalışıyor.

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    Snapdragon X15 modem ile 800Mbps teorik hızları mümkün olabiliyor. Hexagon 692 dijital sinyal işlemcisi yapay zeka fonksiyonlarına destek olurken video kaydı ise 4K seviyesine çıkabiliyor. Bu yonga setinde 10-bit HDR ve hile algılama gibi özelliklerin olması bekleniyor.

    Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu
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    Snapdragon 662 özellikleri

    Snapdragon 662 yonga seti 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındırıyor ve 2GHz seviyesine çıkıyor. 11nm üretim süreci verimliliğe katkı yapıyor. Grafik tarafında ise Adreno 610 kendisine yer bulmuş.

    Snapdragon X11 modem ile bağlantı hızları 390Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor. Spectra 340T görüntü işlemcisi ve Hexagon Vector dijital sinyal işlemcisi yapay zeka işlemlerine yardımcı oluyor. Yonga seti 3 kameraya destek verirken kameralar arasında akıcı geçişi sağlıyor. Ayrıca HEIF dosya formatı desteği de var.

    Snapdragon 460 yonga seti özellikleri

    Snapdragon 460 yonga seti ise 400 serisindeki ilk 11nm yonga olarak dikkat çekiyor. 8 adet Kryo 240 çekirdeği yanında Adreno 610 grafik birimi mevcut. Snapdragon 450 yonga setine göre performansın yüzde 50 daha fazla olduğu iddiası mevcut. Modem ve yapay zeka özellikleri Snapdragon 662 ile aynı.



    https://www.engadget.com/2020/01/21/qualcomm-snapdragon-720g-662-460-4g-lte-chipset/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    yolyordam35 11 sa.
    general mobilenin acilen 720g veya 730g li f/p bir cihaz cikarip piyasayi domine etmesi gerek.
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    OverClocK1ng 21 sa.
    Hile algılama nedir anlat bize öğrenelim yiğidim.
    Öyle bir şey var mı yoksa yine okumadan mı yayınladın? "Her zamanki gibi"

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Ronades 1 gün
    720g sanırım 730g den daha iyi olmuş.İsim karışıklığı yaratılmış biraz.
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    napolyon94 1 gün
    Üç çipsette harika duruyor, snap460 lı bir redmi9a çıksada alsak :)
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    hasanandnexus 1 gün
    İyi güzel işler yapıyorlar ama üst seviye işlemcileri hala pili su gibi tüketiyor. Performansta apple ve diğerleriyle rekabet edebilmek için güç tüketimini umursamıyorlar. Yada böyle bir konuda arge yapıp paralarını heba etmek işlerine gelmiyor.
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    dugers 1 gün
    5G li uygun fiyatlı chipsetler getiren firma kazanır.
    Mevcut telefonu değiştirmememin sebebi 5G li uygun fiyatlı model olmayışıdır. Ben genel kullanıcıyım oyun vs. pek oynamam. whatsapp, mail, pdf e göz atma, youtube ve tarayıcıda az gezinmek için 2 senenin chipseti gayet iyi iş görüyor.
    (Xiaomi mi a1 kullanıcısıyım)
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