Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu

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MediaTek ve Samsung gibi rakiplerine alan bırakmak istemeyen Qualcomm orta seviyede iddialı olacak yeni yonga setlerini duyurdu. YOnga setleri 3 farklı seride kendisine yer buluyor ve 4.5G odağında çalışıyor.

Snapdragon 720G özellikleri

Snapdragon 720G yonga seti 8nm sürecinde üretiliyor ve verimlilik noktasında öne çıkıyor. 4 adet Kryo 260 özelleştirilmiş çekirdeği 2.3GHz seviyesine kadar çıkarken verimlilik için 4 adet Kryo 465 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 618 mevcut. G takısı nedeniyle grafik birimi biraz daha performanslı çalışıyor.

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Snapdragon X15 modem ile 800Mbps teorik hızları mümkün olabiliyor. Hexagon 692 dijital sinyal işlemcisi yapay zeka fonksiyonlarına destek olurken video kaydı ise 4K seviyesine çıkabiliyor. Bu yonga setinde 10-bit HDR ve hile algılama gibi özelliklerin olması bekleniyor.

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Snapdragon 662 özellikleri

Snapdragon 662 yonga seti 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındırıyor ve 2GHz seviyesine çıkıyor. 11nm üretim süreci verimliliğe katkı yapıyor. Grafik tarafında ise Adreno 610 kendisine yer bulmuş.

Snapdragon X11 modem ile bağlantı hızları 390Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor. Spectra 340T görüntü işlemcisi ve Hexagon Vector dijital sinyal işlemcisi yapay zeka işlemlerine yardımcı oluyor. Yonga seti 3 kameraya destek verirken kameralar arasında akıcı geçişi sağlıyor. Ayrıca HEIF dosya formatı desteği de var.

Snapdragon 460 yonga seti özellikleri

Snapdragon 460 yonga seti ise 400 serisindeki ilk 11nm yonga olarak dikkat çekiyor. 8 adet Kryo 240 çekirdeği yanında Adreno 610 grafik birimi mevcut. Snapdragon 450 yonga setine göre performansın yüzde 50 daha fazla olduğu iddiası mevcut. Modem ve yapay zeka özellikleri Snapdragon 662 ile aynı.

https://www.engadget.com/2020/01/21/qualcomm-snapdragon-720g-662-460-4g-lte-chipset/

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