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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu

    Asus Mini PC PN62 modeli onuncu nesil Intel işlemciler, 2666MHz bellek desteği, USB Tip-C PD üzerinden enerji aktarımı, çift mikrofon desteği gibi özelliklere sahip.
    1 gün
    3,3b
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    9
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör
    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör
    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör
    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör
    Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Intel'in onuncu nesil işlemci ailesini kategorilere göre yavaş yavaş piyasaya sürmesine paralel olarak tercihli sistemler de boy göstermeye başladı. Asus onuncu nesil işlemcilere yer verdiği yeni mini bilgisayar modelini duyurdu.

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    Asus Mini PC PN62 özellikleri

    Asus Mini PC PN62 adındaki model ultra kompakt sınıfta yer alıyor ve ev bilgisayar sistemi veya çoklu reklam panoları gibi küçük boyut gerektiren alanlara hitap ediyor. Model barebone ve hazır sistem olarak satılacak.

    Onuncu nesil Intel işlemci seçenekleri sunan mini sistem DDR4 2666MHz desteği ile daha yüksek bellek hızlarına ulaşıyor. 115mm x 115mm x 49mm ölçülere sahip olan 0.62 litre hacim barındırıyor.

    WiFi 6 bağlantısı sunan kasa USB Tip-C PD ile güç aktarımı da yapabiliyor. Çift mikrofon ise Microsoft Cortana özelinde dijital asistanlara daha iyi erişim işini görüyor. Ayrıca kızıl ötesi sensör de mevcut.

    Kaydırmalı yuva tepsisi kolay bir şekilde depolama seçenekleri belirlemenizi sağlıyor. Çift yapılı yuvalara 256GB'a kadar M.2 SSD ve 1TB'a kadar 2.5-inch HDDS takılabiliyor. Ayrıca iki monitör desteği de sunuluyor. Bekleme modunda 8.14W enerji tüketen kasa tam yükte 36.9 desibel gürültü çıkarıyor. Henüz fiyat belli değil ancak bir önceki nesil 300$ başlangıç etiketine sahipti. 



    https://www.techpowerup.com/263117/asus-announces-pn62-mini-pc-with-10th-gen-comet-lake-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mert1907 1 gün en beğenilen
    Makinenin nasıl birşeye benzediğini anlamamız için 5 kere aynı resimden koymuş Ekrem :)
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    Arranger. 23 sa.
    Zotactan fansız modeller 10.seri i3,i5,i7 zotac.com/...
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    feylosoft 23 sa.
    Beşi bir yerde dedikleri bu sanırım
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    cthax 1 gün
    Asus Mini PC PN62-B7007ZT i7-10510U 1.8 GHz olan modelin fiyatı yaklaşık 7.077,82 Türk Lirası
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    nick bırakmamışsınız lan 1 gün yeni yorumcu
    hocam ben tam anlamadım 2 3 tane daha yollayabilir misiniz
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    cand. 1 gün yeni yorumcu
    Baya uğraşmışlar tasarım için
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    asi3636 1 gün
    Asus ception olmuş bu yazı :D
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    mert1907 1 gün en beğenilen
    Makinenin nasıl birşeye benzediğini anlamamız için 5 kere aynı resimden koymuş Ekrem :)
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    Relax Relax 1 gün
    Aynı görselden 5 tane koyulmuş, sanırım bir hata olmuş :)
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