Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu

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Intel'in onuncu nesil işlemci ailesini kategorilere göre yavaş yavaş piyasaya sürmesine paralel olarak tercihli sistemler de boy göstermeye başladı. Asus onuncu nesil işlemcilere yer verdiği yeni mini bilgisayar modelini duyurdu.

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Asus Mini PC PN62 özellikleri

Asus Mini PC PN62 adındaki model ultra kompakt sınıfta yer alıyor ve ev bilgisayar sistemi veya çoklu reklam panoları gibi küçük boyut gerektiren alanlara hitap ediyor. Model barebone ve hazır sistem olarak satılacak.

Onuncu nesil Intel işlemci seçenekleri sunan mini sistem DDR4 2666MHz desteği ile daha yüksek bellek hızlarına ulaşıyor. 115mm x 115mm x 49mm ölçülere sahip olan 0.62 litre hacim barındırıyor.

WiFi 6 bağlantısı sunan kasa USB Tip-C PD ile güç aktarımı da yapabiliyor. Çift mikrofon ise Microsoft Cortana özelinde dijital asistanlara daha iyi erişim işini görüyor. Ayrıca kızıl ötesi sensör de mevcut.

Kaydırmalı yuva tepsisi kolay bir şekilde depolama seçenekleri belirlemenizi sağlıyor. Çift yapılı yuvalara 256GB'a kadar M.2 SSD ve 1TB'a kadar 2.5-inch HDDS takılabiliyor. Ayrıca iki monitör desteği de sunuluyor. Bekleme modunda 8.14W enerji tüketen kasa tam yükte 36.9 desibel gürültü çıkarıyor. Henüz fiyat belli değil ancak bir önceki nesil 300$ başlangıç etiketine sahipti.

https://www.techpowerup.com/263117/asus-announces-pn62-mini-pc-with-10th-gen-comet-lake-processors

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