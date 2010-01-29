QWERTY klavyeli HTC Espresso'nun fotoğrafları ve bazı özellikleri gündeme geldi

Dünyanın sayılı cep bilgisayarı üreticilerinden HTC'nin Android işletim sistemini kullanan QWERTY klavyeli bir model üzerinde yoğunlaştığına dair bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Espresso kod adlı akıllı telefonun güvenilir bir kaynaktan sızdırıldığı iddia edilen fotoğrafları ve bazı teknik özellikleri gündeme geldi.

Kaynaktan gelen bilgilere göre, QWERTY klavyeli cihaz ARM11 işlemcisinden güç alıyor ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran barındırıyor. Bunların dışında çözünürlüğü bilinmeyen led flaşlı kamera, optik trackpad, microSD kart girişi ve 1300 mAH'lık bataryadan söz ediliyor.

Son olarak da cihazın siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle 17 mayısta boy göstereceği iddia ediliyor. HTC cephesinden gelecek haberleri merakla bekliyor, iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://droiddeveloper.com/mytouch2-aka-mytouch-slide-in-the-flesh/