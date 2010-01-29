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QWERTY klavyeli HTC Espresso'nun fotoğrafları ve bazı özellikleri gündeme geldi

9 yıl
15,1b
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5
Diğer
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli HTC Espresso'nun fotoğrafları ve bazı özellikleri gündeme geldi
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Dünyanın sayılı cep bilgisayarı üreticilerinden HTC'nin Android işletim sistemini kullanan QWERTY klavyeli bir model üzerinde yoğunlaştığına dair bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Espresso kod adlı akıllı telefonun güvenilir bir kaynaktan sızdırıldığı iddia edilen fotoğrafları ve bazı teknik özellikleri gündeme geldi.

Kaynaktan gelen bilgilere göre, QWERTY klavyeli cihaz ARM11 işlemcisinden güç alıyor ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran barındırıyor. Bunların dışında çözünürlüğü bilinmeyen led flaşlı kamera, optik trackpad, microSD kart girişi ve 1300 mAH'lık bataryadan söz ediliyor.

Son olarak da cihazın siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle 17 mayısta boy göstereceği iddia ediliyor. HTC cephesinden gelecek haberleri merakla bekliyor, iddiaların tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://droiddeveloper.com/mytouch2-aka-mytouch-slide-in-the-flesh/ Yorum Yaz
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talh4wk 9 yıl
ama tasarımı güzel olmuş !
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serhatsb 9 yıl
Hesapli bir fiyati olacak herhalde
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TikaMasala 9 yıl
Bu saatten sonra ARM11 işlemci mi kullanılır yahu? O ne 300-400 mhz?
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sgnr 9 yıl
Android'i kurcalama fırsatım olmadı ama reklamı çok iddalı kendiside öyle ise android os lu bir pda istiyorum.
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baysan240 9 yıl
ucuz bi şeye benziyor özellik ve tasarım olarak geçmişi anımsatıyor güzel olur aslında 200-300 dolarlık yeni jenerasyon pda almak işlemcisi güçlü bataryası fena değil umarım 480 piksel ekran yeteri kadar net görüntü verir.
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