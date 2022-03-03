Raspberry Pi çip krizine yenik düştü

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Her bireye temel bilgisayar sistemleri ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve 10 yılı geride bırakan Raspberry Pi projesi bugüne kadar uygun fiyat stratejisini merkeze koyarak faaliyetlerini yürütmüştü. Ne var ki küresel çip krizi bunu imkânsız hale getirmeye başladı.

Raspberry Pi 4 fiyatları fırladı

Raspberry Pi ailesinin son üyesi olan dördüncü nesle kadar firma 35$ tavan fiyat uygulamasına dikkat etmeye çaışmıştı. Ne var ki çip krizi nedeniyle bileşen tedariği sorunlarının ortaya çıkması fiyatları 3-4 kat arttırmış durumda.

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Stok sıkıntısı nedeniyle Raspberry Pi 4 Model B 4GB versiyonun perakende fiyatı 50 Avro seviyelerinden 120 Avro seviyelerine kadar çıkmış durumda. Raspberry Pi 4 Model B 2GB fiyatı 45$ seviyesinden 120$ seviyesine çıkarken Raspberry Pi 4 Model B 8GB ise 200$ barajını da geçmiş. Bu rakamlar farklı perakendecilerde daha yüksek seviyelerde de olabiliyor.

Raspberry vakfı tedarikçilerle sürekli iletişim halinde ve stok sıkıntısını hafifletmeye çalışıyor. Yıl başından bu yana üretimde bir miktar daha artış elde edilmiş ancak oluşan yoğun talep nedeniyle bunların etkisi sınırlı kalıyor. Küresel çip krizi bu kıymetli projeyi de artık ulaşılamaz hale getirecek gibi.

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