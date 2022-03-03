Raspberry Pi çip krizine yenik düştü

Her bireye temel bilgisayar sistemleri ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve 10 yılı geride bırakan Raspberry Pi projesi bugüne kadar uygun fiyat stratejisini merkeze koyarak faaliyetlerini yürütmüştü. Ne var ki küresel çip krizi bunu imkânsız hale getirmeye başladı.
Raspberry Pi 4 fiyatları fırladı
Raspberry Pi ailesinin son üyesi olan dördüncü nesle kadar firma 35$ tavan fiyat uygulamasına dikkat etmeye çaışmıştı. Ne var ki çip krizi nedeniyle bileşen tedariği sorunlarının ortaya çıkması fiyatları 3-4 kat arttırmış durumda.
Stok sıkıntısı nedeniyle Raspberry Pi 4 Model B 4GB versiyonun perakende fiyatı 50 Avro seviyelerinden 120 Avro seviyelerine kadar çıkmış durumda. Raspberry Pi 4 Model B 2GB fiyatı 45$ seviyesinden 120$ seviyesine çıkarken Raspberry Pi 4 Model B 8GB ise 200$ barajını da geçmiş. Bu rakamlar farklı perakendecilerde daha yüksek seviyelerde de olabiliyor.
Raspberry vakfı tedarikçilerle sürekli iletişim halinde ve stok sıkıntısını hafifletmeye çalışıyor. Yıl başından bu yana üretimde bir miktar daha artış elde edilmiş ancak oluşan yoğun talep nedeniyle bunların etkisi sınırlı kalıyor. Küresel çip krizi bu kıymetli projeyi de artık ulaşılamaz hale getirecek gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..