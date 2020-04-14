Raspberry Pi solunum cihazlarının kalbine girdi

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının önemi ortaya çıkmış durumda. Üreticiler kendi işlerini bırakarak solunum cihazı üretmeye başladı. Bu konuda pek çok proje ortaya çıkıyor.

Alternatif oldu

Eğitim amacıyla hayata atıldıktan sonra bir anda dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanıyla devrim yapan Raspberry Pi şimdi solunum cihazlarına hayat veriyor. Pek çok üretici solunum cihazı için Raspberry Pi kullanmaya başladı.

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Solunum cihazları yapısı itibariyle oldukça karmaşık. Bu bakımdan sırf şişir-boşalt mekanizmasından ziyade akıllı mekanizmalara ihtiyaç duyuluyor. Bazı üreticiler akıllı mekanizmalar için özelleştirilmiş yonga tasarımlarını kullanıyorlar. Elinde bu tasarımı olmayan General Motors gibi firmalar ise hızlı çözümlere yöneliyor.

Raspberry Pi tarafından yapılan açıklamaya göre bu süreçte Pi Zero devre kartı büyük ilgi görüyor. Tek çekirdekli Broadcom BCM2835 ARM işlemci, 512MB RAM, microSD yuvası gibi özelliklere sahip olan Raspberry Pi Zero modeli yılın ilk çeyreğinde 192 bin adet sattı.

Üreticiler hızlı bir şekilde Pi Zero kartını solunum cihazına entegre ederek üretime geçiyor. Bu bakımdan satışların daha da artması bekleniyor. Vakıf 3 aylık dönemde 250 bin Pi Zero üretimi için kolları sıvamış durumda.

https://www.techpowerup.com/265742/newbie-ventilator-manufacturers-turn-to-raspberry-pi-as-the-brains-of-their-life-saving-devices

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