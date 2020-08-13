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    Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor

    Intel Xe ailesini oyunculara özel olarak şekillendireceği mimarisini duyurdu. Işın izleme yaygınlaşacak.
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    Metehan Göktaş
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    Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor
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    Mavi ekip son 2 yıldır laboratuvarlarında hummalı bir GPU hazırlığı içerisinde. Son günlerde somut örneklerini görmeye başladığımız mimari oyunculara hitap eder hale gelecek.

    Intel de Ray Tracing destekli kart geliştiriyor

    Intel yaptığı son duyuruyla yeni bir alt Xe mimarisi geliştirdiğini açıkladı. Ray Tracing destekleyecek Xe-HPG mimarisi üzerinde yükselecek kartların 2021 yılında bizlerle olması bekleniyor.

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    Ek olarak bellek tarafında dolar başına performansı yüksek tutabilmek adına GDDR6 belleklerin kullanılacağı tahmin edilmekte. HBM belleklerse Xe-HP ailesine saklı tutulacak.

    Intel’in şu ana kadar bilinen Xe mimarileri ise verimlilik odaklı Xe-LP, ölçeklenebilir Xe-HP ve hesaplama performansına yönelik Xe-HPC şeklindeydi.

    Ayrıca Bkz. "Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek"

    Nvidia’nın 2 yıl önce kullanıma sunduğu ışın izleme teknolojisinin AMD’nin bu yıl duyuracağı kartların ardından pazarın yeni oyuncusu tarafından da desteklenmesi grafikler adına güzel bir gelişme.



    https://videocardz.com/newz/intel-to-unveil-xe-hpg-gaming-architecture-with-hardware-ray-tracing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    GuvenDMRK (Barish Yenicag) 6 gün
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    Zero Limit 1 hf.
    intelin i740 efsanesi gibi bir kart çıkarttığını düşünsenizerekabet çok tatlı olurdu
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    shruikan 1 hf.
    Hani rafa kalktıydı bu proje?
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. (düzenlendi)
    İlk başlarda hafife aldık ama 3 modelde de tflops değerleri iyi görünüyor. Intel ekran kartı pazarında kendine yer edinirse güzel olur. Fiyat konusunda AMD kadar rekabetçi olmayacaktır, 10nm üretim ile bile zar alanı büyüklüğü yüzünden zaten istese de olamaz.
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    mamad 1 hf. scutaro
    Tflops değeri kesin performansı bize göstermediği gibi kartların çıkışı tarihi konusunda da bir kesinlik yok. İlk kartı bu yıl göreceğimiz söylenmişti ama hala ortada kart yok. Kaldı ki bu giriş seviyesi olacağı söylenen modeldi. Yani bu yıl görsek bile pek de etkilemeyecek bizi. E biz üç yıldır zaten giriş seviyesi modeli bekliyorsak orta ve üst sınıf kartlar 1 yıl içinde yetişir mi dersiniz? Bir de henüz Nvidia ve Amd'nin yeni modellerini görmedik. Onların üstüne Intel'e gpu arenasında bir karşılama töreni de düzenleyecektir bu ikili. Özellikle de Nvidia. Peki Ampere'in üstüne çıkacak bir model nasıl bir şey olur? Henüz Intel'in elindekiler Pascal ve Navi ile ne ölçüde yarışabiliyor onu bile bilmiyoruz.Intel'in işi hala çok zor. Gpu pazarı artık paylaşılmış, kuralları konulmuş, pek kimsenin bulaşmak istemeyeceği bir alan haline gelmişti çoktandır. Dışardan biri girecekse bunu zaten Intel'den başkası yapamazdı. Belki Qualcomm, ARM gibi firmalar olabilirdi ama onlar da bulaşmaz. Intel girdikten sonra işlerin ne kadar ilerlediğini ve değiştiğini de görecektir sanıyorum. Eskisi gibi oyun oynatmaktan ibaret bir gpu anlayışı yok. Bir sürü yeni özellik söz konusu ve işlem gücünü bunların hepsinde en faydalı şekilde kullanabilmek mesele. Bunların hepsini yapsan bile rakipler boş durmuyor (Nvidia ray tracing işine boşuna girmemiş). Intel rekabete giriştiğinde durumunu göreceğiz ve kendileri de esas gelişimi ondan sonra sağlayacaklardır sanıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Darknesia (Darknesia ) 1 hf.
    Muhtemelen işlemcileri gibi bunlarda çok pahalı satılacaktır.. Umarım yanılırım.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Gelsin. Rekabet lazım.
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    ZewZack (Enes Ataş) 1 hf.
    desene (atıyorum) 2021 de 2022 rt çekirdeği 2022 de 2022 rt çekirdeği... :((
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