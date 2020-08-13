Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor

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Mavi ekip son 2 yıldır laboratuvarlarında hummalı bir GPU hazırlığı içerisinde. Son günlerde somut örneklerini görmeye başladığımız mimari oyunculara hitap eder hale gelecek.

Intel de Ray Tracing destekli kart geliştiriyor

Intel yaptığı son duyuruyla yeni bir alt Xe mimarisi geliştirdiğini açıkladı. Ray Tracing destekleyecek Xe-HPG mimarisi üzerinde yükselecek kartların 2021 yılında bizlerle olması bekleniyor.

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Ek olarak bellek tarafında dolar başına performansı yüksek tutabilmek adına GDDR6 belleklerin kullanılacağı tahmin edilmekte. HBM belleklerse Xe-HP ailesine saklı tutulacak.

Intel’in şu ana kadar bilinen Xe mimarileri ise verimlilik odaklı Xe-LP, ölçeklenebilir Xe-HP ve hesaplama performansına yönelik Xe-HPC şeklindeydi.

Ayrıca Bkz. "Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek"

Nvidia’nın 2 yıl önce kullanıma sunduğu ışın izleme teknolojisinin AMD’nin bu yıl duyuracağı kartların ardından pazarın yeni oyuncusu tarafından da desteklenmesi grafikler adına güzel bir gelişme.

https://videocardz.com/newz/intel-to-unveil-xe-hpg-gaming-architecture-with-hardware-ray-tracing

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