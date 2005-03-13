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RaySat SpeedRay 3000 ile nereye giderseniz gidin hızlı internet yanınızda

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Şu an için yolculuklarımız esnasında hızlı internete bağlanmak için kullanabileceğimiz bir çok hızlı kablosuz bağlantı teknoloisi mevcut. GPRS / EDGE / Wi-Fi gibi teknolojiler her nekadar ülkemizde randımanlı bir şekilde kullanılamasada dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde insanları araçları içerisinde hızlı bir şekilde internete ulaştırmakta. Fakat bu teknolojilerin hepsinini ortak noktası veri alış verişi için birbirine oldukça yakın konumlandırılmış baz istasyonlarına veya bağlantı noktalarına ihtiyaç duymaları. Eğer kullanıcı bu ağ dışına çıkarsa hızlı internet bağlantısından mahrum kalıyorlar. Aslında yıllardır kullanılan fakat biraz pahalı olan bir yol daha var uydu üzerinden nete girmek fakat şimdiye kadar çift yönlü iletişim sağlayabilecek uygun fiyatlı ve montajı / kullanması kolay bir sistem olmadığı için uydu üzerinden internet bağlantısı çok uzak bir ihtimal gibi duruyordu ama artık RaySat firmasının ürettiği SpeedRay 3000 ile bu mümkün.

Raysat 1997 den beri faliyet gösteren ve hareket halindeki araçlarla düşük maliyetli ve kullanımı kolay antenler kullanarak uydu bağlantısı kurmayı amaç edinmiş bir teknoloji şirketi. Şirket şu an hali hazırda TorpedoRay isimli teknolojilesi ile avrupadaki hızlı trenler için çift yönlü uydu internet bağlantısı sağlamakta. SpeedRay 3000 ise firmanın Van ve Suv gibi geniş özel araçlar için tasarladığı ve hızlı trenlerde olduğu gibi çift yönlü bilgi akışını destekleyen uydu internet bağlantı teknolojisi.

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RaySat SpeedRay 3000 ile nereye giderseniz gidin hızlı internet yanınızda
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SpeedRay 3000 de alıştığımız çanak antenler yerine oldukça farklı bir çözüm kullanılıyor. Sistemde alıcı / verici anten olarak daire benzeri bir paketin içerisine yerleştirilmiş olan ve uyduya göre kendi açısını ayarlayabilen yüksek yoğunlukta bir dizi plaka serisinden oluşan bir sistem kullanılıyor. Böylece araç hareket halindeyken uyduya dönebilen plakalar sayesinde çift yönlü uydu bağlantınız kesintiye uğramamış oluyor. Eski tip çanaklı sistemlerde 1 cm lik değişiklik bile uydu sinyalinin kaybolmasına neden olurken bu sistemde böyle bir sorun bulunmamakta.

Sistem 2 Mbit/sn hızında download, 128 Kbit/sn hızında upload imkanı sunuyor. Araç içerisindeki PC, Notebook, PDA ve benzeri cihazlar ile bağlantısını ise içerdiği Wi-Fi hot spot özelliği sayesinde kablosuz olarak kuruyor. Böylece aracınız yüksek hızlı internet dağıtan bir gezici Wi-Fi hot spot noktasına dönüşmüş oluyor. IEEE 802.11b ve 802.11g standartlarında kablosuz ağ bağlantısı desteği sunan SpeedRay 3000 araç içi kablo karmaşası yaşanmadan bütün kullanıcıların internetten yararlanabilmelerini sağlıyor.

Sistem ayrıca dijital TV yayınlarını almayada uygun. Böylece aracınızda yüzlerce kanalı izlerken aynı zamandada hızlı internetin tadını çıkartabilirsiniz. SpeedRay 3000, 3.495$ lık etiketi ile daha çok profosyonellerin iş yürütmelerine yönelik ihtiyaçları karşılamak için bir çözüm olsada kullandığı gelişmiş anten teknolojisi ve araç içerisine sağladığı hızlı interneti kablosuz ağ teknolojileri ile dağıtıyor olması gerçekten bu sistemi tek ve mükemmel yapıyor.


http://www.raysat.us/news/release/01-06-05-internet.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4444taş 12 yıl
bu cihazı türkiye de nereden satın alabilirim??
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istinaden 12 yıl
Gün gelecek bizdede olacak bunlardan
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samray 14 yıl
Speed seni eleştirdikten sonra, ciddi bir ilerleme görüyorum. Hesap No'nu ver.
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El_domingo 14 yıl
bu işi ucuza bitirebilcek evde kendin yap teknoloji ise halledilebilcek bi iş mi??
yani yaklaşık 4000 papel çok be.....
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