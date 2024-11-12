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    Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi ve kimse ne olduğunu bilmiyor

    Birisi İngiltere'nin en eski uydusu Skynet-1A’yı yerinden oynattı. Üstelik bunu tam olarak kimin, ne zaman ya da neden yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
    Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi Tam Boyutta Gör
    İngiltere'nin en eski uydusu Skynet-1A, kimliği belirsiz bir el tarafından yer değiştirdi. Kim tarafından, ne zaman ve neden taşındığı hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Uydu, ilk fırlatıldığında İngiltere ordusu için iletişimi sağlıyordu. Yaklaşık 50 yıl önce fırlatılan uydunun çarpışma riski olduğu belirtiliyor.

    55 yıllık uydu yer değiştirdi

    1969 yılında, insanların Ay'a ilk ayak basmalarından sadece birkaç ay sonra fırlatılan Skynet-1A, İngiliz kuvvetleri için iletişim sağlamak üzere Afrika'nın doğu kıyısının yukarısına yerleştirilmişti. Orijinal görevinin sona ermesinin ardından, doğal çekim kuvvetleri nedeniyle doğuya, Hint Okyanusu bölgesine kayması bekleniyordu. Ancak bugün, uydu 36.000 kilometre yükseklikte, Amerika kıtasının üzerinde, orijinal konumundan çok uzakta yer alıyor.

    Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi Tam Boyutta Gör
    Ağırlığı yarım ton olan Skynet-1A, başlangıçta Afrika'nın doğu kıyısı üzerinden Singapur’a kadar geniş bir iletişim alanı sağlayarak İngiltere’nin askeri iletişimine katkıda bulundu. Ancak uzmanlara göre, doğal yörüngesel kuvvetler uydunun bugünkü konumunu açıklamakta yetersiz kalıyor; dolayısıyla, 1970'lerde uydunun bilinçli bir hareketle batıya taşındığına dair güçlü kanıtlar var. Ancak bu hareketin arkasında kimin olduğu hala kesin olarak bilinmiyor.

    Çarpışma riski var

    Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi Tam Boyutta Gör
    Uzay danışmanı Dr. Stuart Eves, “Bu hala önemli çünkü Skynet-1A'yı kim taşıdıysa bize pek iyilik yapmadı. Ölü olduğu için bir şeye çarpma riski var ve 'bizim' uydumuz olduğu için hala ondan biz sorumluyuz” diyor. Dr. Eves, Skynet-1A'nın son operasyonel aşamasına dair hiçbir kayda ulaşamadığını da ekliyor. Ek olarak uydu, 50 km'lik bir yarıçap içinde günde dört kez uzay enkazıyla karşılaşma potansiyeline sahip ve ve bu da endişe verici bir yakınlık riski oluşturmakta.

    Uydunun kontrolü bir şekilde ABD’ye geçti

    Skynet-1A her ne kadar İngiltere’ye ait olsa da aslında İngiltere yapımı değil. Artık faaliyette olmayan ABD'li Philco Ford tarafından üretilen uydu, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Delta roketiyle uzaya gönderilmişti. Uydu, ilk başta ABD tarafından kontrol edilmiş ancak gerekli yazılımların testinin doğrulanmasından sonra kontrolü Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) devredilmişti.

    Emekli mühendis Graham Davison, 1970'lerde uyduyu İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki RAF Oakhanger üssünden yönettiğini belirtiyor. İlerleyen yıllarda, Skynet-1A'nın tekrar ABD’ye devredilmiş olabileceğini ancak yapılmışsa bile bunun neden yapıldığını hatırlamadığını söylüyor. Resmi kayıtlar da Davison’un bu fikrini doğruluyor gibi görünüyor. Skynet-1A'nın statüsüne ilişkin eksik de olsa resmi kayıtlar, RAF’ın Haziran 1977'de uyduyu Amerikalılara bıraktığını gösteriyor. Bunun bir bakım sürecinde yapıldığı belirtiliyor. Ancak yine de uydu hakkında çok az resmi belge ve kayıtın olması, söylemlerin varsayıma dayanıyor olması ilginç.

    Normal şartlarda görev dışı kalacak olan uydular “yörünge mezarlığına” yerleştiriliyor. Bu, eski uzay çöplerinin aktif telekomünikasyon uydularına çarpma riskinin sıfır olduğu gökyüzünde daha da yüksek bir bölgeyi ifade ediyor. Bu uygulama artık standart olsa da 1970'lerde kimse uzayda sürdürülebilirlik konusunu pek düşünmüyordu.

    Kaynakça https://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/ticking-time-bomb-someone-moved-uks-oldest-satellite-no-one-knows-who-did-and-why/articleshow/115139974.cms https://www.bbc.com/news/articles/cpwrr58801yo
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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