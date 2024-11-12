Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi ve kimse ne olduğunu bilmiyor

55 yıllık uydu yer değiştirdi
1969 yılında, insanların Ay'a ilk ayak basmalarından sadece birkaç ay sonra fırlatılan Skynet-1A, İngiliz kuvvetleri için iletişim sağlamak üzere Afrika'nın doğu kıyısının yukarısına yerleştirilmişti. Orijinal görevinin sona ermesinin ardından, doğal çekim kuvvetleri nedeniyle doğuya, Hint Okyanusu bölgesine kayması bekleniyordu. Ancak bugün, uydu 36.000 kilometre yükseklikte, Amerika kıtasının üzerinde, orijinal konumundan çok uzakta yer alıyor.
Çarpışma riski var
Uydunun kontrolü bir şekilde ABD’ye geçti
Skynet-1A her ne kadar İngiltere’ye ait olsa da aslında İngiltere yapımı değil. Artık faaliyette olmayan ABD'li Philco Ford tarafından üretilen uydu, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Delta roketiyle uzaya gönderilmişti. Uydu, ilk başta ABD tarafından kontrol edilmiş ancak gerekli yazılımların testinin doğrulanmasından sonra kontrolü Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) devredilmişti.
Emekli mühendis Graham Davison, 1970'lerde uyduyu İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki RAF Oakhanger üssünden yönettiğini belirtiyor. İlerleyen yıllarda, Skynet-1A'nın tekrar ABD’ye devredilmiş olabileceğini ancak yapılmışsa bile bunun neden yapıldığını hatırlamadığını söylüyor. Resmi kayıtlar da Davison’un bu fikrini doğruluyor gibi görünüyor. Skynet-1A'nın statüsüne ilişkin eksik de olsa resmi kayıtlar, RAF’ın Haziran 1977'de uyduyu Amerikalılara bıraktığını gösteriyor. Bunun bir bakım sürecinde yapıldığı belirtiliyor. Ancak yine de uydu hakkında çok az resmi belge ve kayıtın olması, söylemlerin varsayıma dayanıyor olması ilginç.
Normal şartlarda görev dışı kalacak olan uydular “yörünge mezarlığına” yerleştiriliyor. Bu, eski uzay çöplerinin aktif telekomünikasyon uydularına çarpma riskinin sıfır olduğu gökyüzünde daha da yüksek bir bölgeyi ifade ediyor. Bu uygulama artık standart olsa da 1970'lerde kimse uzayda sürdürülebilirlik konusunu pek düşünmüyordu.Kaynakça https://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/ticking-time-bomb-someone-moved-uks-oldest-satellite-no-one-knows-who-did-and-why/articleshow/115139974.cms https://www.bbc.com/news/articles/cpwrr58801yo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir