Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete girecek

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024’ün Temmuz ayında uzaya gönderilen Türksat 6A uydusunun son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın 2025’in ilk çeyreğinde hizmete gireceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Türksat 6A, yeryüzünden 35 bin 786 kilometre yükseklikte 50 derece Doğu yörüngesine sabitlendi. Yörüngede 8 ayrı sistemde yüzlerce test gerçekleştirildi. Güç, uydu yönetim, yörünge yönelim ve kontrol, kimyasal itki, elektrikli itki, ısıl kontrol, uydu yönetim, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm ile faydalı yük alt sistem testlerini uygulandı. Türksat 6A, bütün testleri başarıyla geçti.

42 derece Doğu yörüngesine yerleşecek

Uydu 50 derece Doğu yörüngesinde belirli aralıklarla manevralar gerçekleştiriyor. Bu manevralar yerli ve milli teknolojiyle üretilen elektrikli itki sistemi ile yapılıyor. Türksat 6A, önümüzdeki günlerde 42 derece Doğu yörüngesine yolculuk yapacak ve bu yörüngede hizmet verecek.

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Bakan Uraloğlu, alt sistemlerin bir arada sorunsuz şekilde çalıştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanmış ve üretilmiş deneysel tepki tekeri ekipmanı yörüngede ilk kez denenerek başarılı şekilde sürüldü. Aynı zamanda deneysel güneş algılayıcı ekipmanının da başarılı şekilde işlevini yerine getirdiği görüldü. Ağustos ayı içerisinde de Ctech tarafından üretilen TTM alt sistemine yönelik testler gerçekleştirildi. Testler sırasında Ctech tarafından tasarlanmış ve üretilmiş telekomut alıcı ve telemetri-işaret sinyali verici ekipmanlar da başarılı şekilde çalışarak testleri başarıyla tamamladı. Uydunun faydalı yük alt sistem testleri de yapıldı."

Uydudan yıllık 250 milyon dolar gelir elde edilecek

Türksat 6A, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretildi. Uyduda kullanılan alt sistemlerin yanı sıra uydu yer istasyonu ve uydu yazılımları da milli imkanlarla üretildi. Türksat 6A’nın 2025’in ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye önemli deneyim elde edecek. Üretilen bu parçaların hepsi uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Çeşitli ülkelere uydu üretilebileceği gibi uydu parçaları da üretilecek. Haberleşme uydusu üreten ülkeler, uydu sistemlerini Türkiye’den satın alabilecek. Türkiye yıllık 250 milyon dolar gelir hedefliyor.

TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Bandkapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük : 16 Ku-Bant Aktarıcı

: 16 Ku-Bant Aktarıcı Yörünge : 42˚ Doğu

: 42˚ Doğu Güç Üretimi : 7,5 kW

: 7,5 kW Tasarım Ömrü : > 15 Yıl

: > 15 Yıl Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete girecek