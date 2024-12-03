Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupalı devler, Starlink'e rakip uydu şirketi kurmak için güçlerini birleştiriyor

    Avrupalı Airbus, Thales ve Leonardo şirketleri Elon Musk'ın Starlink'iyle rekabet etmek için yeni bir ortak uzay şirketi kurmayı planlıyor.                     
    Avrupalı devler, Starlink'e rakip uydu şirketi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupalı Airbus, Thales ve Leonardo şirketleri Elon Musk'ın Starlink'iyle rekabet etmek için yeni bir ortak uzay şirketi kurmayı planlıyor. Endonezya'daki bir yanardağın adını taşıyan "Project Bromo" isimli girişim, Avrupa'nın uydu alanında lider şirketi olmayı amaçlıyor.

    Kaynaklar, görüşmelerin hala erken bir aşamada olduğunu ve tarafların birbirinden varlık satın almak yerine uydu varlıklarını birleştiren yeni bir şirket yapısının tercih ettiğini belirtiyor. Başka bir kaynak, birleşme önerilerinin bu hafta açıklanacak işten çıkarmalardan farklı olduğunu ve uygulanmasının yıllar alabileceğini söylüyor. 

    Avrupa'nın en büyük uydu üreticileri bu zamana kadar jeostatik yörüngedeki (yer sabit yörünge) karmaşık uzay araçlarına odaklandılar, ancak alçak dünya yörüngesine ucuz küçük uyduların gelmesiyle işleri etkilendi. Bu üç şirket güçlerini birleştirerek, ölçek ekonomisiyle rekabet güçlerini arttırmayı planlıyor.

    Airbus, Ekim ayında 2026 ortasına kadar Savunma ve Uzay bölümünün %7'sine takabül eden 2.500 kadar çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Uydular ve hizmetler konusunda Leonardo ile iki ortaklığı bulunan Thales ise 1.300 uzayla ilgili pozisyondaki çalışanını işten çıkarma konusunda sendikalarla görüşüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford connect 1.8 hangi yağ kullanılır sincap isimleri askerlik 2. kez tecil edilir mi 86t lastik ne demek bench press barı kaç kg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız