Avrupalı devler, Starlink'e rakip uydu şirketi kurmak için güçlerini birleştiriyor

Kaynaklar, görüşmelerin hala erken bir aşamada olduğunu ve tarafların birbirinden varlık satın almak yerine uydu varlıklarını birleştiren yeni bir şirket yapısının tercih ettiğini belirtiyor. Başka bir kaynak, birleşme önerilerinin bu hafta açıklanacak işten çıkarmalardan farklı olduğunu ve uygulanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.
Alçak dünya yörüngesinde Starlink'e rakip olmayı planlıyorlar
Avrupa'nın en büyük uydu üreticileri bu zamana kadar jeostatik yörüngedeki (yer sabit yörünge) karmaşık uzay araçlarına odaklandılar, ancak alçak dünya yörüngesine ucuz küçük uyduların gelmesiyle işleri etkilendi. Bu üç şirket güçlerini birleştirerek, ölçek ekonomisiyle rekabet güçlerini arttırmayı planlıyor.
Airbus, Ekim ayında 2026 ortasına kadar Savunma ve Uzay bölümünün %7'sine takabül eden 2.500 kadar çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Uydular ve hizmetler konusunda Leonardo ile iki ortaklığı bulunan Thales ise 1.300 uzayla ilgili pozisyondaki çalışanını işten çıkarma konusunda sendikalarla görüşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: